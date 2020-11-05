https://ria.ru/20201105/bronetekhnika-1583188616.html

Армения заявила об уничтожении 723 единиц азербайджанской бронетехники

Армения заявила об уничтожении 723 единиц азербайджанской бронетехники

Армянский единый информационный центр, работающий при правительстве, сообщил о потерях армии Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:19

2020-11-05T15:19

2020-11-05T15:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 5 ноя — РИА Новости. Армянский единый информационный центр, работающий при правительстве, сообщил о потерях армии Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.По оценке армянских властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 7290 человек.Накануне о больших потерях в живой силе и военной технике со стороны Армении заявляли и в Минобороны Азербайджана. Там подчеркнули, что "противник <...> был вынужден отступить".Также в Баку опровергли полеты своих беспилотников над армянской территорией.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

https://ria.ru/20201104/karabakh-1582976850.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Третья попытка перемирия: в Карабахе продолжаются военные действия В разных странах проходят митинги, демонстрации и акции с призывами прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван трижды заключали гуманитарное перемирие для обмена пленными и телами погибших. 10 и 18 октября – после трехсторонних переговоров с Россией. 26 октября – при посредничестве США. Каждый раз стороны нарушали договоренности. Страны обвиняют друг друга в бомбардировках. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация. Армения и Азербайджан вину за обострение конфликта возлагают друг на друга. 2020-11-05T15:19 true PT3M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире