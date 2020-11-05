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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201105/bronetekhnika-1583188616.html
Армения заявила об уничтожении 723 единиц азербайджанской бронетехники
Армения заявила об уничтожении 723 единиц азербайджанской бронетехники
Армянский единый информационный центр, работающий при правительстве, сообщил о потерях армии Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:19
2020-11-05T15:33
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 5 ноя — РИА Новости. Армянский единый информационный центр, работающий при правительстве, сообщил о потерях армии Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.По оценке армянских властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 7290 человек.Накануне о больших потерях в живой силе и военной технике со стороны Армении заявляли и в Минобороны Азербайджана. Там подчеркнули, что "противник &lt;...&gt; был вынужден отступить".Также в Баку опровергли полеты своих беспилотников над армянской территорией.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
https://ria.ru/20201104/karabakh-1582976850.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Третья попытка перемирия: в Карабахе продолжаются военные действия
В разных странах проходят митинги, демонстрации и акции с призывами прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван трижды заключали гуманитарное перемирие для обмена пленными и телами погибших. 10 и 18 октября – после трехсторонних переговоров с Россией. 26 октября – при посредничестве США. Каждый раз стороны нарушали договоренности. Страны обвиняют друг друга в бомбардировках. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация. Армения и Азербайджан вину за обострение конфликта возлагают друг на друга.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила об уничтожении 723 единиц азербайджанской бронетехники

15:19 05.11.2020 (обновлено: 15:33 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФрагмент сбитого беспилотника в Степанакерте
Фрагмент сбитого беспилотника в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 5 ноя — РИА Новости. Армянский единый информационный центр, работающий при правительстве, сообщил о потерях армии Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
"Уничтожены 257 беспилотников, 16 вертолетов, 25 самолетов, 723 единицы бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем", — говорится на странице центра в Facebook.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 09:11Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе
По оценке армянских властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 7290 человек.
Накануне о больших потерях в живой силе и военной технике со стороны Армении заявляли и в Минобороны Азербайджана. Там подчеркнули, что "противник <...> был вынужден отступить".
Также в Баку опровергли полеты своих беспилотников над армянской территорией.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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