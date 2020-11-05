https://ria.ru/20201105/bondy-1583193800.html

МСП Банк в 2020 году выпустил секьюритизированные бонды на 10 млрд рублей

МСП Банк в 2020 году выпустил секьюритизированные бонды на 10 млрд рублей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала 2020 года разместил на 10 миллиардов рублей облигаций, выпущенных в рамках скьюритизации портфеля кредитов... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:45

2020-11-05T15:45

2020-11-05T19:41

корпорация мсп

дмитрий голованов

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала 2020 года разместил на 10 миллиардов рублей облигаций, выпущенных в рамках скьюритизации портфеля кредитов субъектам МСП, сообщает пресс-служба банка.Так, 3 ноября МСП Банк завершил очередную сделку по размещению секьюритизированных облигаций на сумму 4 миллиарда рублей. Ставка купона была зафиксирована на уровне 5,85%, что соответствует спрэду в 139 базисных пунктов к кривой доходности ОФЗ на Московской бирже. "Эксперт РА" присвоил облигациям наивысший кредитный рейтинг на уровне ruAAA.sf.Организаторами выпуска вместе с МСП Банком выступили Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, ГК РЕГИОН и BCS Global Markets. Якорным инвестором выступил ВЭБ РФ.“Данная сделка стала пятой по счету для МСП Банка, и мы благодарим наших партнеров, инвесторов и организаторов за оказанное доверие и содействие в достижении поставленных целей. Мы уверены, что планомерное выполнение показателей национального проекта приведет к существенному расширению круга инвесторов, принимающих через подобные рыночные инструменты участие в финансировании субъектов МСП, а также к увеличению ресурсной базы, используемой региональными российскими банками для оказания финансовой поддержки субъектам МСП. Инвесторы, в том числе из числа физических лиц, при этом получают надежный инструмент для размещения временно свободных средств”, - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.Отмечается, что сделки по секьюритизации кредитов субъектам МСП, проходят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". МСП Банк в 2019-2020 годах выполнил целевой объем размещения секьюритизированных облигаций на общую сумму более 20 миллиардов рублей. По двум из сделок в качестве дополнительного обеспечения предоставлено поручительство Корпорации МСП.Все сделки, включая последнюю, носят мультиоригинаторный характер и предусматривают секьюритизацию кредитов, выданных не только самим МСП Банком, но и другими банками, принимающими участие в мультиоригинаторной платформе, и приобретенных МСП Банком. За счет реализации на ежегодной основе сделок секьюритизации в рамках нацпроекта субъектам МСП будет обеспечен дополнительный объем финансовой поддержки.В МСП Банке указали, что в 2020 году круг инвесторов существенно расширился: помимо традиционных участников - институтов развития и кредитных организаций появляются частные инвесторы – физические лица как напрямую, так и через инструменты коллективных инвестиций. Доля частных инвесторов постоянно увеличивается и в 2020 уже превышала 25% от суммы сделки.Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование сектора МСП по доступным ставкам и станут дополнением к существующим государственным программам поддержки МСП, уверены в банке. Участие ВЭБ.РФ в сделке в качестве якорного инвестора стимулирует других участников рынка использовать подобные инструменты, отмечают в банке. Этот источник фондирования позволяет кредитным организациям улучшать свои балансовые показатели, в том числе достаточность капитала и нормативы ликвидности, поскольку такие ценные бумаги имеют понятную структуру и предсказуемый поток платежей, что подтверждается высоким кредитным рейтингом."Использование подобного инструмента повышает доступность кредитования сектора МСП в целом и положительно влияет на объемы финансирования соответствующего мероприятия в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя ВЭБ.РФ Марины Романовой.

https://ria.ru/20201031/finansirovanie-1582472219.html

https://ria.ru/20201029/bank-1582151154.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, дмитрий голованов, мсп банк, новости компаний - экономика