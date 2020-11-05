https://ria.ru/20201105/boeviki-1583204403.html
МИД заявил, что в Карабах прибыли боевики с Ближнего Востока
МИД заявил, что в Карабах прибыли боевики с Ближнего Востока
Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, такие действия чреваты возникновением террористического анклава в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:22
2020-11-05T16:22
2020-11-05T17:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ближний восток
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, такие действия чреваты возникновением террористического анклава в Закавказье, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все это не может не вызывать у нас серьезную обеспокоенность, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава, теперь уже в Закавказье", - отметила Захарова.
ближний восток
нагорный карабах
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире