https://ria.ru/20201105/boeviki-1583204403.html

МИД заявил, что в Карабах прибыли боевики с Ближнего Востока

МИД заявил, что в Карабах прибыли боевики с Ближнего Востока

Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, такие действия чреваты возникновением террористического анклава в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:22

2020-11-05T16:22

2020-11-05T17:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ближний восток

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, такие действия чреваты возникновением террористического анклава в Закавказье, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все это не может не вызывать у нас серьезную обеспокоенность, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава, теперь уже в Закавказье", - отметила Захарова.

ближний восток

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире