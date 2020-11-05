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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201105/boeviki-1583204403.html
МИД заявил, что в Карабах прибыли боевики с Ближнего Востока
МИД заявил, что в Карабах прибыли боевики с Ближнего Востока
Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, такие действия чреваты возникновением террористического анклава в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:22
2020-11-05T17:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ближний восток
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, такие действия чреваты возникновением террористического анклава в Закавказье, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все это не может не вызывать у нас серьезную обеспокоенность, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава, теперь уже в Закавказье", - отметила Захарова.
ближний восток
нагорный карабах
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ближний восток, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД заявил, что в Карабах прибыли боевики с Ближнего Востока

16:22 05.11.2020 (обновлено: 17:45 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПоследствия обстрела центрального рынка Степанакерта
Последствия обстрела центрального рынка Степанакерта - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, такие действия чреваты возникновением террористического анклава в Закавказье, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступающей информации в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с ближнего Востока - у которых, как мы уже говорили, руки по локоть в крови - в зону нагорно-карабахского конфликта. Причем речь идет о радикально настроенных наемниках", - заявила Захарова на брифинге.

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13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
"Все это не может не вызывать у нас серьезную обеспокоенность, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава, теперь уже в Закавказье", - отметила Захарова.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаБлижний ВостокНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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