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Власти направили нацгвардию в Портленд, где начались беспорядки

Власти направили нацгвардию в Портленд, где начались беспорядки

Власти американского штата Орегон приняли решение направить подразделения национальной гвардии в город Портленд, чтобы помочь местным правоохранителям из-за... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:25

2020-11-05T09:25

2020-11-05T12:17

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

портленд

орегон

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Власти американского штата Орегон приняли решение направить подразделения национальной гвардии в город Портленд, чтобы помочь местным правоохранителям из-за вспыхнувших там беспорядков на фоне выборов, сообщается в Twitter офиса шерифа округа Малтнома.Полиция Портленда объявила беспорядки, начавшиеся в городе в среду вечером бунтом. Как сообщается, одна из групп протестующих, собравшихся в центре Портленда, начала бить витрины и кидать в сотрудников правоохранительных органов различные предметы. К настоящему моменту сообщается о как минимум 10 задержанных.По данным правоохранительных органов, у одного из задержанных, который, предположительно, кинул "коктейль Молотова" в полицейских, была изъята винтовка, патроны, самодельная взрывчатка и баллончики с краской.В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов, оба кандидата заявили о нарушениях в различных штатах и создании специальных "фондов для защиты честности итогов выборов".В нескольких городах США в среду прошли протесты, полиция задержала десятки демонстрантов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

портленд

орегон

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, портленд, орегон, сша, в мире