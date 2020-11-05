https://ria.ru/20201105/bayden-1583236100.html

Эксперт рассказал, как изменится внешняя политика США при победе Байдена

Эксперт рассказал, как изменится внешняя политика США при победе Байдена

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов рассказал, как может измениться внешняя политика Вашингтона в случае... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:00

2020-11-05T18:00

2020-11-05T18:00

выборы президента сша — 2020

андрей кортунов

дональд трамп

российский совет по международным делам

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов рассказал, как может измениться внешняя политика Вашингтона в случае победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.По мнению эксперта, в случае победы Байдена на первые несколько месяцев или даже год внешняя политика для его администрации отойдет на задний план и будет скорее реактивной, нежели проактивной.БЛИЖНИЙ ВОСТОК И КНРКак считает Кортунов, если говорить о содержательной стороне дела, то одно из изменений во внешней политике в случае победы Байдена будет связано с Ближним Востоком, в том числе возможна более гибкая позиция в отношении Ирана и более сбалансированная позиция в отношении израильско-палестинского вопроса."Думаю, что переговоры с Китаем продолжатся. Я вполне допускаю, что уже к концу будущего года мы можем увидеть новое большое соглашение по торговле с Китаем", - добавил эксперт.Кортунов также полагает, что Байден, в случае победы, будет демонстрировать иное отношение к международным организациям, к системе ООН и другим многосторонним механизмам внешней политики.РОССИЯ, САНКЦИИ И ВООРУЖЕНИЯ"Что касается России, то, конечно, опять-таки будет стилистическое изменение, но в этом плане в сторону большей жесткости. Понятно, что Байден не будет хвалить (президента России) Путина, понятно, что он будет очень критически оценивать многие аспекты российской внешней политики", - считает гендиректор РСМД.При этом эксперт полагает, что при Байдене можно будет увидеть больше обвинений в адрес России по вопросам прав человека, более широкую поддержку Украины в конфликте с Москвой.Кортунов добавил, что другой вопрос - как Байден будет действовать в вопросе антироссийских санкций."Если американская политика санкций в отношении России будет выводиться на новый уровень, то Байдену придется заплатить за это значительно более высокую цену, чем цена, которую платил Трамп. Мне кажется, учитывая, что у Байдена будет очень много других проблем, кроме Москвы, ожидать какого-то качественного изменения в санкционном давлении на Россию, наверное, было бы преждевременно. Это, естественно, во многом зависит от позиции России. Я не вижу сейчас готовности потенциальной команды Байдена для того, чтобы начать такую полноценную санкционную войну, поставив Россию на один уровень с Северной Кореей и Ираном. Думаю, что этого не произойдет", - резюмировал эксперт.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20200915/kitay-1577231761.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/ssha-1582965032.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кортунов, дональд трамп, российский совет по международным делам, джо байден, сша, в мире