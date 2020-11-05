https://ria.ru/20201105/avariya-1583170355.html

Опубликовано видео с места ДТП в Москве, где машина въехала в остановку

Опубликовано видео с места ДТП в Москве, где машина въехала в остановку

Телеканал "360" показал видео с места аварии на Садовом кольце в Москве. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:07

2020-11-05T14:07

2020-11-05T14:07

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" показал видео с места аварии на Садовом кольце в Москве.На кадрах показан автомобиль, врезавшийся в остановку. Вокруг нее стоят люди, некоторые пытаются помочь пострадавшим.Ранее департамент транспорта сообщил, что автомобиль врезался в остановку около станции метро "Маяковская". На месте ЧП работают экстренные службы. По предварительным данным, три человека пострадали.Движение автомобилей в районе аварии ограничено по одной полосе.

https://ria.ru/20200729/1575080990.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия