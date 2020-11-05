https://ria.ru/20201105/avariya-1583170355.html
Опубликовано видео с места ДТП в Москве, где машина въехала в остановку
Опубликовано видео с места ДТП в Москве, где машина въехала в остановку
Телеканал "360" показал видео с места аварии на Садовом кольце в Москве. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:07
2020-11-05T14:07
2020-11-05T14:07
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" показал видео с места аварии на Садовом кольце в Москве.На кадрах показан автомобиль, врезавшийся в остановку. Вокруг нее стоят люди, некоторые пытаются помочь пострадавшим.Ранее департамент транспорта сообщил, что автомобиль врезался в остановку около станции метро "Маяковская". На месте ЧП работают экстренные службы. По предварительным данным, три человека пострадали.Движение автомобилей в районе аварии ограничено по одной полосе.
https://ria.ru/20200729/1575080990.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия