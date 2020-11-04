https://ria.ru/20201104/zemletryasenie-1582986404.html

В Измире завершились поисково-спасательные работы после землетрясения

В Измире завершились поисково-спасательные работы после землетрясения

Завершены поисково-спасательные работы в турецком городе Измир, где после землетрясения были разрушены 17 зданий, передает телеканал NTV. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:19

2020-11-04T10:19

2020-11-04T12:26

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Завершены поисково-спасательные работы в турецком городе Измир, где после землетрясения были разрушены 17 зданий, передает телеканал NTV.Отмечается, что начался разбор завалов с помощью тяжелой техники.По последним данным, в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

https://ria.ru/20201104/zemletryasenie-1582982320.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире