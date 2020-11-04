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Число жертв землетрясения в Турции достигло 114
Число жертв землетрясения в Турции достигло 114
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 114, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:16
2020-11-04T12:25
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
измир
в мире
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АНКАРА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 114, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 113 погибших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах двух разрушенных зданий", - говорится в сообщении.Отмечается, что после землетрясения было зафиксировано 1713 афтершоков.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
эгейское море
измир (провинция)
турция
измир
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землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, измир, в мире

Число жертв землетрясения в Турции достигло 114

09:16 04.11.2020 (обновлено: 12:25 04.11.2020)
 
© AFP 2020 / Yasin AkgulСпасатели ищут выживших среди обломков разрушенного здания в районе Байракли в Измире
Спасатели ищут выживших среди обломков разрушенного здания в районе Байракли в Измире - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AFP 2020 / Yasin Akgul
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АНКАРА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 114, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 113 погибших.
"По последним данным, в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах двух разрушенных зданий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после землетрясения было зафиксировано 1713 афтершоков.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Погибли 110 человек.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

Погибли 110 человек.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более тысячи пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более тысячи пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

Погибли 110 человек.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более тысячи пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
 
Землетрясение в Эгейском мореЭгейское мореИзмир (провинция)ТурцияИзмирВ мире
 
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