https://ria.ru/20201104/zemletryasenie-1582977798.html

Число жертв землетрясения в Турции достигло 114

Число жертв землетрясения в Турции достигло 114

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 114, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:16

2020-11-04T09:16

2020-11-04T12:25

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

измир

в мире

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АНКАРА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 114, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 113 погибших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах двух разрушенных зданий", - говорится в сообщении.Отмечается, что после землетрясения было зафиксировано 1713 афтершоков.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

эгейское море

измир (провинция)

турция

измир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, измир, в мире