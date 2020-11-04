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Служба внешней разведки предупреждает: Запад выбирает путь саморазрушения
Служба внешней разведки предупреждает: Запад выбирает путь саморазрушения
Человечество находится в критической точке своего развития. События в США наглядно подтверждают тенденцию последних десятилетий: западные либеральные элиты... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:35
2020-11-04T14:35
rand
дональд трамп
евросоюз
дмитрий киселев
джо байден
вашингтон (город)
сша
авторы
мнение - авторы
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Человечество находится в критической точке своего развития. События в США наглядно подтверждают тенденцию последних десятилетий: западные либеральные элиты теряют почву под ногами и в желании удержать контроль над ситуацией готовы идти на самые отчаянные меры. Причем мы становимся свидетелями того, что в этом стремлении истеблишмент не останавливается даже перед угрозой разрушения собственных государств.Стоит обратить особое внимание на очень любопытный анализ этой проблематики из уст директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был дан в интервью Дмитрию Киселеву. И особенно на тот момент, который отражает уникальность нынешней ситуации: на утрату западными (и в первую очередь американскими) элитами чувства меры, рациональности при определении политических интересов и методов борьбы.Собственно, кризис западных элит в различные периоды новейшей истории неоднократно толкал их на авантюрные сценарии, что в итоге и привело к двум мировым войнам. Но внутри своих государств они, как правило, старались не переходить определенные красные линии, за которыми неминуемо должны последовать развал и беспорядки. Режима самоуничтожения они всегда старались избегать.Кризис 2020 года наглядно демонстрирует, что американский мейнстрим эту черту решил перейти. Заметим, глава СВР предупреждал о таком сценарии и раньше. Весной прошлого года Нарышкин, выступая на Международной Московской конференции по безопасности, сказал: "Глобальная корпорация не может перестать расширяться и допустить снижение прибыли. Она скорее уничтожит международную правовую систему и архитектуру безопасности, ставшую для нее невыгодной и неудобной". Причем в этом же выступлении он упомянул как серьезнейшую проблему тот факт, что истеблишмент Запада не пытается, не хочет искать причин кризиса. А когда доходит до попытки найти хоть какое-либо объяснение его, тут же сворачивает все на внешнее вмешательство и начинает охоту на ведьм.Ну, а раз ты не ищешь реальных причин своих проблем, решить их ты не сможешь, они только усугубятся. В свежем интервью Нарышкин как раз и указывает на причину того, что мы наблюдаем в Вашингтоне после закрытия избирательных участков. Так долго демократические элиты готовили поражение своего "несистемного" президента, что перешли все красные линии, все неписаные правила, принятые ранее в их кругу. Запуская де-факто сценарий "цветной революции" у себя в стране, демократы наивно посчитали, что затем, после уверенной победы своего кандидата, они смогут быстро и эффективно вернуть контроль над улицей. Наверное, для них стал неожиданностью тот факт, что леваки, в последнее время пестуемые демократической прессой, при первом же известии о том, что Джо Байден может проиграть, вышли на улицы Вашингтона с оскорбительными лозунгами и против Трампа, и против Байдена. И совсем не факт, что даже в случае признания демократа президентом эту стихию удастся легко усмирить.США впервые со времен американской Гражданской войны столкнулись с ситуацией, в которой аналитики уже рассуждают о том, на чьей стороне окажется армия в случае появления там двух верховных главнокомандующих в январе следующего года. Вот к чему приводит пренебрежение здравым смыслом в ходе борьбы за власть.Об этой ситуации и говорит Нарышкин, упоминая, что в попытке воспользоваться беспорядками ради своих предвыборных целей все стороны американской элиты проявили свою иррациональность, полнейшую безответственность относительно судьбы своего же государства. "Они в угоду тактике принесли в качестве жертвы общественную стабильность", — отметил глава СВР.И теперь, вне зависимости от результатов долгих подсчетов и судебных тяжб по поводу исхода голосования, США еще долго будут расхлебывать последствия предвыборного авантюризма своих политических лидеров. В выигрыше там останутся исключительно продавцы оружия, уже заработавшие колоссальные прибыли на нестабильности внутри страны. Ладно, если бы это касалось исключительно Америки. В конце концов, это их дело — кого и какими методами избирать или назначать своим "демократическим лидером". Но в том-то и беда, что за этим кризисом почти наверняка вновь не последует работа над ошибками и не начнется здравый анализ его причин. Скорее всего, мы опять станем свидетелями поиска виновных среди внешних игроков, что в конечном итоге чревато новым периодом дестабилизации международных отношений и всей системы глобальной безопасности. А как еще отвлечь внимание своей общественности от внутренних нерешаемых проблем?Именно потому сейчас особенно важно готовиться к внешним угрозам, к попыткам расшатать ситуацию у нас в стране (неслучайно Нарышкин в своем интервью напоминает о докладе корпорации RAND о способах ослабления России), к агрессивному навязыванию нашим потенциальным союзникам негативного образа России с целью вбить клин между нами. Конечно, такие попытки делались и будут делаться всегда. Но особенно они усилились в последнее время, по мере укрепления России на международной арене и по мере разрастания все того же кризиса элит на Западе. Некоторые страны уже особо и не скрывают, что используют против нас подрывные грязные методы работы. Ранее это хотя бы старались отрицать на официальном уровне. Нет никаких сомнений, что по мере разрастания кризиса в США и в Евросоюзе эти методы будут все более нахрапистыми и наглыми.Но Нарышкин в своем интервью указал и на нашу основную силу, с помощью которой доселе отражались и наверняка будут отражаться многие внешние атаки, — на правду, которая на нашей стороне. Глава СВР ответил на очень любопытный вопрос, которым наверняка задавались многие из нас: в чем же мотивация иностранных агентов, которые выражают сейчас желание работать на наше государство? Раньше-то мы понимали, что разведчики, вербуемые Советским Союзом за рубежом, зачастую были мотивированы коммунистической идеей, в которую искренне верили. Но с развалом биполярной системы ситуация не могла не измениться. Однако это не значит, что идеология и образ России, базирующиеся на традиционных общечеловеческих ценностях, перестали быть мотивацией. Именно поэтому многие усилия внешнеполитических противников России нацелены на искажение нашего внешнего образа даже в сферах, на первый взгляд не связанных с политикой, — вспомните хотя бы мощные атаки против нас в области спорта или медицины. Анализ ситуации от Нарышкина наталкивает на мысль, что подобные информационные атаки в ближайшее время только усилятся. И к этому также надо быть готовым.
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1583000204.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1583012185.html
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Владимир Корнилов
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
rand, дональд трамп, евросоюз, дмитрий киселев, джо байден, вашингтон (город), сша, авторы, мнение - авторы

Служба внешней разведки предупреждает: Запад выбирает путь саморазрушения

14:35 04.11.2020
 
© AP Photo / Seth WenigПрохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Seth Wenig
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Человечество находится в критической точке своего развития. События в США наглядно подтверждают тенденцию последних десятилетий: западные либеральные элиты теряют почву под ногами и в желании удержать контроль над ситуацией готовы идти на самые отчаянные меры. Причем мы становимся свидетелями того, что в этом стремлении истеблишмент не останавливается даже перед угрозой разрушения собственных государств.
Стоит обратить особое внимание на очень любопытный анализ этой проблематики из уст директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был дан в интервью Дмитрию Киселеву. И особенно на тот момент, который отражает уникальность нынешней ситуации: на утрату западными (и в первую очередь американскими) элитами чувства меры, рациональности при определении политических интересов и методов борьбы.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
Собственно, кризис западных элит в различные периоды новейшей истории неоднократно толкал их на авантюрные сценарии, что в итоге и привело к двум мировым войнам. Но внутри своих государств они, как правило, старались не переходить определенные красные линии, за которыми неминуемо должны последовать развал и беспорядки. Режима самоуничтожения они всегда старались избегать.
Кризис 2020 года наглядно демонстрирует, что американский мейнстрим эту черту решил перейти. Заметим, глава СВР предупреждал о таком сценарии и раньше. Весной прошлого года Нарышкин, выступая на Международной Московской конференции по безопасности, сказал: "Глобальная корпорация не может перестать расширяться и допустить снижение прибыли. Она скорее уничтожит международную правовую систему и архитектуру безопасности, ставшую для нее невыгодной и неудобной".
Причем в этом же выступлении он упомянул как серьезнейшую проблему тот факт, что истеблишмент Запада не пытается, не хочет искать причин кризиса. А когда доходит до попытки найти хоть какое-либо объяснение его, тут же сворачивает все на внешнее вмешательство и начинает охоту на ведьм.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате Айова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 18:53
Трамп показал Америке правду, которую она не сможет перенести
Ну, а раз ты не ищешь реальных причин своих проблем, решить их ты не сможешь, они только усугубятся. В свежем интервью Нарышкин как раз и указывает на причину того, что мы наблюдаем в Вашингтоне после закрытия избирательных участков. Так долго демократические элиты готовили поражение своего "несистемного" президента, что перешли все красные линии, все неписаные правила, принятые ранее в их кругу. Запуская де-факто сценарий "цветной революции" у себя в стране, демократы наивно посчитали, что затем, после уверенной победы своего кандидата, они смогут быстро и эффективно вернуть контроль над улицей. Наверное, для них стал неожиданностью тот факт, что леваки, в последнее время пестуемые демократической прессой, при первом же известии о том, что Джо Байден может проиграть, вышли на улицы Вашингтона с оскорбительными лозунгами и против Трампа, и против Байдена. И совсем не факт, что даже в случае признания демократа президентом эту стихию удастся легко усмирить.
США впервые со времен американской Гражданской войны столкнулись с ситуацией, в которой аналитики уже рассуждают о том, на чьей стороне окажется армия в случае появления там двух верховных главнокомандующих в январе следующего года. Вот к чему приводит пренебрежение здравым смыслом в ходе борьбы за власть.
Об этой ситуации и говорит Нарышкин, упоминая, что в попытке воспользоваться беспорядками ради своих предвыборных целей все стороны американской элиты проявили свою иррациональность, полнейшую безответственность относительно судьбы своего же государства. "Они в угоду тактике принесли в качестве жертвы общественную стабильность", — отметил глава СВР.
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
11:51Выборы президента США — 2020
Эксперт рассказал, почему России выгодна победа Трампа на выборах в США
И теперь, вне зависимости от результатов долгих подсчетов и судебных тяжб по поводу исхода голосования, США еще долго будут расхлебывать последствия предвыборного авантюризма своих политических лидеров. В выигрыше там останутся исключительно продавцы оружия, уже заработавшие колоссальные прибыли на нестабильности внутри страны.
Ладно, если бы это касалось исключительно Америки. В конце концов, это их дело — кого и какими методами избирать или назначать своим "демократическим лидером". Но в том-то и беда, что за этим кризисом почти наверняка вновь не последует работа над ошибками и не начнется здравый анализ его причин. Скорее всего, мы опять станем свидетелями поиска виновных среди внешних игроков, что в конечном итоге чревато новым периодом дестабилизации международных отношений и всей системы глобальной безопасности. А как еще отвлечь внимание своей общественности от внутренних нерешаемых проблем?
Именно потому сейчас особенно важно готовиться к внешним угрозам, к попыткам расшатать ситуацию у нас в стране (неслучайно Нарышкин в своем интервью напоминает о докладе корпорации RAND о способах ослабления России), к агрессивному навязыванию нашим потенциальным союзникам негативного образа России с целью вбить клин между нами.
Новостной репортаж о президентских выборах в США на телеэкране в Гонконге, Китай - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
13:19Выборы президента США — 2020
Выборы в США превратились в шоу, заявили российские эксперты
Конечно, такие попытки делались и будут делаться всегда. Но особенно они усилились в последнее время, по мере укрепления России на международной арене и по мере разрастания все того же кризиса элит на Западе. Некоторые страны уже особо и не скрывают, что используют против нас подрывные грязные методы работы. Ранее это хотя бы старались отрицать на официальном уровне. Нет никаких сомнений, что по мере разрастания кризиса в США и в Евросоюзе эти методы будут все более нахрапистыми и наглыми.
Но Нарышкин в своем интервью указал и на нашу основную силу, с помощью которой доселе отражались и наверняка будут отражаться многие внешние атаки, — на правду, которая на нашей стороне. Глава СВР ответил на очень любопытный вопрос, которым наверняка задавались многие из нас: в чем же мотивация иностранных агентов, которые выражают сейчас желание работать на наше государство? Раньше-то мы понимали, что разведчики, вербуемые Советским Союзом за рубежом, зачастую были мотивированы коммунистической идеей, в которую искренне верили. Но с развалом биполярной системы ситуация не могла не измениться. Однако это не значит, что идеология и образ России, базирующиеся на традиционных общечеловеческих ценностях, перестали быть мотивацией.

"Поверьте, в мире очень много разумных и самостоятельно мыслящих, независимых людей, которым симпатизирует внешняя политика России, готовность России защищать и отстаивать общечеловеческие ценности, проводить миролюбивую политику, ну и, если хотите, импонирует способность России при необходимости защищать слабого. Одним словом, эти люди хорошо понимают, где черное, а где белое, где добро, где зло. И они хотят быть на стороне добра и справедливости", — сказал Нарышкин. И в этом действительно наша сила, которая становится особенно очевидной на фоне резкого расслоения западного общества вокруг данных ценностей.

Именно поэтому многие усилия внешнеполитических противников России нацелены на искажение нашего внешнего образа даже в сферах, на первый взгляд не связанных с политикой, — вспомните хотя бы мощные атаки против нас в области спорта или медицины. Анализ ситуации от Нарышкина наталкивает на мысль, что подобные информационные атаки в ближайшее время только усилятся. И к этому также надо быть готовым.
 
RANDДональд ТрампЕвросоюзДмитрий КиселевДжо БайденВашингтон (город)СШААвторыМнение - Авторы
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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