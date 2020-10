https://ria.ru/20201029/kibervoyna-1581973123.html

Лондон подтверждает: против России ведется грязная война

Британия открыто призналась, что ведет информационную и кибервойну против России. Конечно, сам по себе этот факт не стал ни для кого сенсацией: уж на сей счет... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:21

россия

кибератаки

великобритания

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581972415_0:165:3084:1900_1400x0_80_0_0_86d36fce17a093443ddc9b82020a0b8c.jpg

Британия открыто призналась, что <a href="https://ria.ru/20201024/solsberi-1581314619.html" target="_blank">ведет</a> информационную и кибервойну против России. Конечно, сам по себе этот факт не стал ни для кого сенсацией: уж на сей счет иллюзий никто особо и не питал. Но признание лорда Марка Седвилла стало первым публичным подтверждением диверсий официального Лондона против нашего государства из уст британского высокопоставленного деятеля. До этого они как-то стеснялись говорить такое вслух.Причем Седвилл наверняка в курсе соответствующих операций, поскольку сам он до недавнего времени был советником премьер-министра по национальной безопасности и одновременно <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/mark-sedwill-we-always-hit-back-hard-russia-paid-a-high-price-for-salisbury-poisonings-5v3n3hngk" target="_blank">руководил</a> всем бюрократическим аппаратом Уайтхолла. А газета The Times, в интервью которой он и сделал свои громкие заявления, небезосновательно предположила, что, помимо официальной дипломатической карьеры, Седвилл служил и офицером в МI-6.Итак, что же публично признал экс-чиновник, готовящийся до конца этого года занять место в палате лордов? Он сказал, что Британия наносит удары по России в киберпространстве. "Тот факт, что вы не видите, как мы используем это, не означает, что мы этого не делаем", — откровенно заявил Седвилл. Кроме того, он <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/uk-targets-putin-allies-with-covert-attacks-hnl0nl27z" target="_blank">сообщил</a>, что "Британия провела серию секретных атак против российских лидеров и их интересов". И добавил, что Лондон охотится на собственность и счета российских олигархов.Ну по поводу последнего Россия еще и спасибо скажет. Владимир Путин неоднократно <a href="https://ria.ru/20180607/1522253977.html" target="_blank">предупреждал</a> наших бизнесменов о таком развитии событий и призывал "держать свои капиталы там, где они заработаны". Так что подобные заявления и действия западных спецслужб только побудят российский бизнес следовать призыву своего президента. Британцы подтверждают: в России капиталы сохраняются надежнее.А вот что касается кибератак и подрывных кампаний против России — лорд Седвилл явно слукавил, заявляя о том, что Лондон якобы начал их лишь после громкого инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери, "нанося ответный удар". Ну конечно, все так и поверили, что до этого МI-6 и не смотрела в нашу сторону.Напомним, Скрипали почувствовали себя нехорошо 4 марта 2018 года. А грязные дела британской спецслужбы в России неоднократно <a href="https://ria.ru/20160410/1407409689.html" target="_blank">фиксировались</a> задолго до этих событий. Достаточно вспомнить деятельность британской фирмы Strategic Communications Laboratory (SCL Group), специализирующейся на психологической и информационной войне. Она никогда не скрывала, что в своих кампаниях <a href="https://sclgroup.online" target="_blank">дезинформации</a> выступает в роли подрядчика военных и разведывательных структур Британии, США, а также в целом НАТО. Причем занимается этим с начала 1990-х годов.Грязные методы работы SCL <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mpbeOCKZFfQ" target="_blank">вскрылись</a> в том же марте 2018 года в связи со скандалом вокруг ее дочерней структуры Cambridge Analytica. Да и то только потому, что западный истеблишмент ополчился на фирму за ее участие в избирательной кампании в США на стороне Дональда Трампа. Так бы никто ее не тронул и по сей день.Тогда представители данной структуры, думая, что разговаривают с потенциальными заказчиками (на самом деле это были журналисты под прикрытием), поделились, что специализируются на создании фейковых аккаунтов в соцсетях, разгоне дезинформации по Интернету, таргетировании аудитории, на которую распространяют ложь, и так далее. То есть, собственно говоря, признались в том, что давно и на широкую ногу занимаются той самой информационной войной.Еще в 2015 году НАТО <a href="https://www.stratcomcoe.org/countering-propaganda-nato-spearheads-use-behavioural-change-science" target="_blank">наняла SCL</a> для работы на "российском направлении". В своем портфолио компания не скрывала, что <a href="https://web.archive.org/web/20170220103931/https:/sclgroup.cc/elections/projects/ukraine/" target="_blank">нанималась</a> для обеспечения "оранжевой революции" в Киеве еще в 2004 году. Тогда победа "оранжевых" была достигнута с помощью загадочного "отравления" Виктора Ющенко. Как уже <a href="https://gordonua.com/news/politics/otravleniya-yushchenko-ne-bylo-matios-1153980.html" target="_blank">признают</a> и в Киеве, отравления-то и не было. Поневоле начнешь задавать вопрос по поводу причастности этих же специалистов к не менее загадочному покушению на Скрипалей и к другим "отравлениям" некоторых российских деятелей.SCL <a href="https://ukraina.ru/exclusive/20180327/1020126568.html" target="_blank">признавалась</a> и в том, что была нанята Министерством обороны Британии и киевскими властями "для разрушения и ослабления Донецкой народной республики".Подчеркнем, все это было задолго до инцидента в Солсбери. И лорд Седвилл, работавший в должности советника по безопасности еще с апреля 2017 года, безусловно, об этом знает. Просто наивно полагает, что джентльменам все еще верят на слово.Само собой, все прекрасно понимают, что в наше время кибероружие и киберслежка используются повсеместно. Причем не только против соперников, но и в отношении союзников. Чего стоит только <a href="https://ria.ru/20131026/972834493.html" target="_blank">скандал</a> с многолетней прослушкой телефона канцлера Германии Ангелы Меркель, которую осуществляли американские спецслужбы. Смешно предполагать, что они не пытались гораздо более активно следить за Россией и до Скрипалей.Некоторые западные спецслужбы даже бравируют тем, как они "слушают русских". Так, голландские СМИ радостно <a href="https://www.volkskrant.nl/wetenschap/dutch-agencies-provide-crucial-intel-about-russia-s-interference-in-us-elections~b4f8111b/" target="_blank">рассказывают</a> о том, что хакеры тамошней спецслужбы AIVD летом 2014 года в рамках рутинной операции по взлому российских госучреждений проникли в сеть некоего московского вуза и на постоянной основе затем следили за ним, якобы вскрыв благодаря этому хакерскую сеть Cozy Bear. Заметьте, никаких скандалов вокруг "русских хакеров" еще не было, а голландские официальные кибершпионы уже взламывали наши сети. Причем очень гордятся этим.А теперь британские лорды пытаются нас убедить в том, что их попытка вскрыть внутреннюю сеть Кремля (а именно об этом пишет The Times, комментируя интервью Седвилла) — это всего лишь ответ на невесть кем совершенное отравление возле Портон-Дауна, в сверхсекретной химической лаборатории британского Минобороны.Новоиспеченный лорд хвастается, что в ответ на дело Скрипалей Лондон уничтожил "всю российскую разведывательную сеть в Соединенном Королевстве". Интересно, откуда тогда берутся свежие первополосные "сенсации" в британской прессе о том, что "шпионы Путина пытаются следить за королевой"?Если верить <a href="https://www.express.co.uk/news/royal/1352010/Queen-news-russia-hacking-porton-down-royal-family-latest" target="_blank">газете</a> The Sunday Express, "хакеры ГРУ" пытались получить информацию о визите Елизаветы II в ту самую секретную лабораторию "Портон-Даун". Жаль, газета не пояснила, ради чего "шпионам Путина" (чью сеть в Британии уже вроде бы изничтожили) предпринимать такие усилия и что они могут узнать из графика визита 94-летней королевы. В каком она платье посетила лабораторию? Или они всерьез надеялись найти рецепт эликсира бессмертия, который там разрабатывают для нее? Но такими вопросами британская пресса не задается, когда речь заходит о беспочвенных обвинениях против России.Конечно, все прекрасно знали о том, что западные спецслужбы давно уже ведут секретную и очень грязную войну против России, используя дезинформацию, кибератаки, шпионаж и откровенные диверсии, и понимали, что британцы играют в этой войне далеко не последнюю роль.Но до сих пор прямые участники этой кампании постоянно <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/paranoia-is-the-religion-of-putins-russia-m75wsr5hb" target="_blank">отрицали</a> данный факт, утверждая, что российские обвинения против них вызваны "паранойей", которая, дескать, является "религией в России Путина". Спасибо лорду Седвиллу за излишнюю откровенность. Теперь у Москвы есть на кого ссылаться, когда речь зайдет об очередной антироссийской провокации, и мы сможем предположить, кто стоит за очередным фейком о России или за очередным загадочным "отравлением".

https://ria.ru/20201024/solsberi-1581314619.html

https://ria.ru/20200616/1572974056.html

https://ria.ru/20200527/1572054760.html

https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581091492.html

россия

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

россия, кибератаки, великобритания, авторы