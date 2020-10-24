https://ria.ru/20201024/solsberi-1581314619.html

Экс-советник британского премьера заявил о негласных мерах против России

Бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл заявил, что в ответ на инцидент в Солсбери британские власти РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:39

2020-10-24T10:39

2020-10-24T13:02

россия

солсбери

сергей скрипаль

сергей лавров

главное разведывательное управление рф

форин-офис

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Бывший советник премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл заявил, что в ответ на инцидент в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> британские власти приняли в отношении России ряд "негласных мер", сообщает газета <a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Times</a>."После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выслали целую разведывательную сеть России в Британии… Но мы также приняли ряд других скрытых мер, включая остановку нескольких потоков незаконных денежных средств из России, а также негласные меры, о которых я, разумеется, не могу говорить. Русские знают, что они должны были заплатить за эту операцию более высокую цену, чем ту, которую они ожидали", — сказал в интервью изданию Седвилл, который занимал пост советника премьера во время инцидента в Солсбери в 2018 году.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a>, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это категорически отрицает. Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Российский МИД направил в <a href="http://ria.ru/organization_Forin_ofis/" target="_blank" data-auto="true">Форин-офис</a> около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577031328.html

https://ria.ru/20191103/1560521787.html

gerundiy777 С террористами обязательно надо бороться и негласно тоже 117

oval4000 Потом лет так через 5 или более выяснится такая же система как и пробирку в ООН. Но они скажут " мы приняли данные лаборатории которые были ошибочным, но уже не вернуть всё на свои места. Пусть останется как и прежде, это было предупреждение". 86

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россия

солсбери

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, солсбери, сергей скрипаль, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, великобритания, в мире