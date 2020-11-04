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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201104/vylazka-1583076688.html
Азербайджан заявил о вылазке армянских военных на госгранице
Азербайджан заявил о вылазке армянских военных на госгранице
Министерство обороны Азербайджана заявляет, что армия пресекла попытку диверсионной вылазки вооруженных сил Армении в Зангиланском районе на... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:48
2020-11-04T21:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что армия пресекла попытку диверсионной вылазки вооруженных сил Армении в Зангиланском районе на армяно-азербайджанской государственной границе."Четвертого ноября была решительно пресечена попытка диверсионной вылазки противника против наших подразделений на участке Зангиланского района армяно-азербайджанской государственной границы. Разведывательно-диверсионная группа противника, понесшая тяжелые потери, была вынуждена отступить", - сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
азербайджан
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азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о вылазке армянских военных на госгранице

21:48 04.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина в районе Лачинского коридора
Вооруженный мужчина в районе Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что армия пресекла попытку диверсионной вылазки вооруженных сил Армении в Зангиланском районе на армяно-азербайджанской государственной границе.
"Четвертого ноября была решительно пресечена попытка диверсионной вылазки противника против наших подразделений на участке Зангиланского района армяно-азербайджанской государственной границы. Разведывательно-диверсионная группа противника, понесшая тяжелые потери, была вынуждена отступить", - сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.
Часть реактивного снаряда, упавшего на кладбище в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
08:00
"Миру интересен не Карабах, а деньги". Как выживают под обстрелами
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанАрменияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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