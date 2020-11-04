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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583054400.html
Эксперт рассказал о будущем отношений между Россией и США после выборов
Эксперт рассказал о будущем отношений между Россией и США после выборов
Изменения отношения США к России не стоит ждать ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене, но последний более предсказуем, считает ректор МГИМО, академик РАН... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:27
2020-11-04T23:55
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
анатолий торкунов
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Изменения отношения США к России не стоит ждать ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене, но последний более предсказуем, считает ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.По его словам, исход выборов пока не ясен. "Можно уже сегодня сказать, что Байден будет более предсказуем во внешней политике в целом и в отношении России в частности. Другое дело, что я здесь не жду каких-то серьезных изменений и улучшений в ближайшее время, но предсказуемости я ожидаю. Что касается Трампа, то мы видим, что здесь предсказуемости маловато во многих действиях", - сказал он в ходе онлайн-конференции."Если говорить собственно об отношении к России, то будет наживная политика и того, и другого, они это заявили в ходе предвыборной кампании. Надо сказать, что Байден был жестче, хотя они соревновались в декларации о нынешней и будущей жесткости в отношении России", - отметил Торкунов.При этом эксперт напомнил, что Байден говорил и о необходимости продления соглашений, связанных с разоруженческой тематикой - в частности, ДСНВ. "Трамп же, как мне представляется, не готов к такого рода шагам. Вообще его линия связана с такой автономизацией Соединенных Штатов, в том числе при принятии важнейших международных решений, она прослеживалась на протяжении всего его президентского срока и была достаточно ярко заявлена и в ходе его предвыборных выступлений", - добавил он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/kiberataki-1583044508.html
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россия, дональд трамп, анатолий торкунов, джо байден, сша, в мире

Эксперт рассказал о будущем отношений между Россией и США после выборов

18:27 04.11.2020 (обновлено: 23:55 04.11.2020)
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Изменения отношения США к России не стоит ждать ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене, но последний более предсказуем, считает ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.
По его словам, исход выборов пока не ясен. "Можно уже сегодня сказать, что Байден будет более предсказуем во внешней политике в целом и в отношении России в частности. Другое дело, что я здесь не жду каких-то серьезных изменений и улучшений в ближайшее время, но предсказуемости я ожидаю. Что касается Трампа, то мы видим, что здесь предсказуемости маловато во многих действиях", - сказал он в ходе онлайн-конференции.
Трансляция выступления Дональда Трампа в комнате для брифингов Джеймса Брэди в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
17:09Выборы президента США — 2020
США провели "превентивные" кибератаки против России, заявили СМИ
"Если говорить собственно об отношении к России, то будет наживная политика и того, и другого, они это заявили в ходе предвыборной кампании. Надо сказать, что Байден был жестче, хотя они соревновались в декларации о нынешней и будущей жесткости в отношении России", - отметил Торкунов.
При этом эксперт напомнил, что Байден говорил и о необходимости продления соглашений, связанных с разоруженческой тематикой - в частности, ДСНВ. "Трамп же, как мне представляется, не готов к такого рода шагам. Вообще его линия связана с такой автономизацией Соединенных Штатов, в том числе при принятии важнейших международных решений, она прослеживалась на протяжении всего его президентского срока и была достаточно ярко заявлена и в ходе его предвыборных выступлений", - добавил он.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 08:00
Какой президент США выгоден России?
 
Выборы президента США — 2020РоссияДональд ТрампАнатолий ТоркуновДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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