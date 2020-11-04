https://ria.ru/20201104/vybory-1583054400.html
Эксперт рассказал о будущем отношений между Россией и США после выборов
Эксперт рассказал о будущем отношений между Россией и США после выборов
Изменения отношения США к России не стоит ждать ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене, но последний более предсказуем, считает ректор МГИМО, академик РАН... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:27
2020-11-04T18:27
2020-11-04T23:55
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
анатолий торкунов
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Изменения отношения США к России не стоит ждать ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене, но последний более предсказуем, считает ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.По его словам, исход выборов пока не ясен. "Можно уже сегодня сказать, что Байден будет более предсказуем во внешней политике в целом и в отношении России в частности. Другое дело, что я здесь не жду каких-то серьезных изменений и улучшений в ближайшее время, но предсказуемости я ожидаю. Что касается Трампа, то мы видим, что здесь предсказуемости маловато во многих действиях", - сказал он в ходе онлайн-конференции."Если говорить собственно об отношении к России, то будет наживная политика и того, и другого, они это заявили в ходе предвыборной кампании. Надо сказать, что Байден был жестче, хотя они соревновались в декларации о нынешней и будущей жесткости в отношении России", - отметил Торкунов.При этом эксперт напомнил, что Байден говорил и о необходимости продления соглашений, связанных с разоруженческой тематикой - в частности, ДСНВ. "Трамп же, как мне представляется, не готов к такого рода шагам. Вообще его линия связана с такой автономизацией Соединенных Штатов, в том числе при принятии важнейших международных решений, она прослеживалась на протяжении всего его президентского срока и была достаточно ярко заявлена и в ходе его предвыборных выступлений", - добавил он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/kiberataki-1583044508.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, анатолий торкунов, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Изменения отношения США
к России не стоит ждать ни при Дональде Трампе
, ни при Джо Байдене
, но последний более предсказуем, считает ректор МГИМО
, академик РАН Анатолий Торкунов
.
По его словам, исход выборов пока не ясен. "Можно уже сегодня сказать, что Байден будет более предсказуем во внешней политике в целом и в отношении России в частности. Другое дело, что я здесь не жду каких-то серьезных изменений и улучшений в ближайшее время, но предсказуемости я ожидаю. Что касается Трампа, то мы видим, что здесь предсказуемости маловато во многих действиях", - сказал он в ходе онлайн-конференции.
"Если говорить собственно об отношении к России, то будет наживная политика и того, и другого, они это заявили в ходе предвыборной кампании. Надо сказать, что Байден был жестче, хотя они соревновались в декларации о нынешней и будущей жесткости в отношении России", - отметил Торкунов.
При этом эксперт напомнил, что Байден говорил и о необходимости продления соглашений, связанных с разоруженческой тематикой - в частности, ДСНВ. "Трамп же, как мне представляется, не готов к такого рода шагам. Вообще его линия связана с такой автономизацией Соединенных Штатов, в том числе при принятии важнейших международных решений, она прослеживалась на протяжении всего его президентского срока и была достаточно ярко заявлена и в ходе его предвыборных выступлений", - добавил он.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина
и Пенсильвания
, может уйти несколько дней.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>