https://ria.ru/20201104/vybory-1583050710.html

В Совфеде предположили, что ждет США в случае победы Трампа

В Совфеде предположили, что ждет США в случае победы Трампа

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов полагает, что победа республиканцев на выборах президента США и в Сенат позволит Америке... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:56

2020-11-04T17:56

2020-11-04T17:56

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

совет федерации рф

андрей климов

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов полагает, что победа республиканцев на выборах президента США и в Сенат позволит Америке проводить политику собственного развития, аккумулируя свой потенциал внутри страны, без траты средств на чужие войны.В США проходят выборы президента, за этот пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также идут выборы в конгресс, переизбирается треть Сената и полностью - Палата представителей.Победа демократов, по его словам, придаст внутренней политике США большую социальную направленность, что потребует больших средств, что, в свою очередь, может привести к "ущемлению интересов производственно-финансовых групп".

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, совет федерации рф, андрей климов, джо байден, сша, в мире