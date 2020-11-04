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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583050710.html
В Совфеде предположили, что ждет США в случае победы Трампа
В Совфеде предположили, что ждет США в случае победы Трампа
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов полагает, что победа республиканцев на выборах президента США и в Сенат позволит Америке... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:56
2020-11-04T17:56
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
совет федерации рф
андрей климов
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов полагает, что победа республиканцев на выборах президента США и в Сенат позволит Америке проводить политику собственного развития, аккумулируя свой потенциал внутри страны, без траты средств на чужие войны.В США проходят выборы президента, за этот пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также идут выборы в конгресс, переизбирается треть Сената и полностью - Палата представителей.Победа демократов, по его словам, придаст внутренней политике США большую социальную направленность, что потребует больших средств, что, в свою очередь, может привести к "ущемлению интересов производственно-финансовых групп".
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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дональд трамп, совет федерации рф, андрей климов, джо байден, сша, в мире

В Совфеде предположили, что ждет США в случае победы Трампа

17:56 04.11.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкМужчина смотрит новости о президентских выборах 2020 года в одном из отелей в Вашингтоне
Мужчина смотрит новости о президентских выборах 2020 года в одном из отелей в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов полагает, что победа республиканцев на выборах президента США и в Сенат позволит Америке проводить политику собственного развития, аккумулируя свой потенциал внутри страны, без траты средств на чужие войны.
В США проходят выборы президента, за этот пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также идут выборы в конгресс, переизбирается треть Сената и полностью - Палата представителей.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
"Если победит Дональд Трамп, и республиканцы сохраняют большинство в Сенате, то Трамп может закрепить ту политику, которая началась тридцать лет назад, – когда США обеспечивают восстановление своего могущества не за счет вмешательства во внутренние дела других стран и строительства некоего геополитического монополярного мира, а они наоборот концентрируют свою мощь, аккумулируют ее внутри Соединенных Штатов, не тратят лишние деньги на чужие войны и на чужие конфликты, на чужие политические системы и за счет концентрации ресурсов двигаются вперед", - сказал Климов РИА Новости в среду.
Победа демократов, по его словам, придаст внутренней политике США большую социальную направленность, что потребует больших средств, что, в свою очередь, может привести к "ущемлению интересов производственно-финансовых групп".
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСовет Федерации РФАндрей КлимовДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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