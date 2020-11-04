В Совфеде предположили, что ждет США в случае победы Трампа
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкМужчина смотрит новости о президентских выборах 2020 года в одном из отелей в Вашингтоне
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов полагает, что победа республиканцев на выборах президента США и в Сенат позволит Америке проводить политику собственного развития, аккумулируя свой потенциал внутри страны, без траты средств на чужие войны.
В США проходят выборы президента, за этот пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также идут выборы в конгресс, переизбирается треть Сената и полностью - Палата представителей.
"Если победит Дональд Трамп, и республиканцы сохраняют большинство в Сенате, то Трамп может закрепить ту политику, которая началась тридцать лет назад, – когда США обеспечивают восстановление своего могущества не за счет вмешательства во внутренние дела других стран и строительства некоего геополитического монополярного мира, а они наоборот концентрируют свою мощь, аккумулируют ее внутри Соединенных Штатов, не тратят лишние деньги на чужие войны и на чужие конфликты, на чужие политические системы и за счет концентрации ресурсов двигаются вперед", - сказал Климов РИА Новости в среду.
Победа демократов, по его словам, придаст внутренней политике США большую социальную направленность, что потребует больших средств, что, в свою очередь, может привести к "ущемлению интересов производственно-финансовых групп".