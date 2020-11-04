Эксперт: в США после выборов возможны столкновения "стенка на стенку"
"Следует сделать вывод, что Америка расколота — и раскол этот очень глубокий. Это создает перспективу возможных столкновений, что называется, стенка на стенку", — сказал эксперт.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.
Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.
Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.
Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Трамп считает результаты голосования "большой победой".
Трамп считает результаты голосования "большой победой".
Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.
Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.
Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.
Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.
Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.
Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.
Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Трамп считает результаты голосования "большой победой".
Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.
Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.
Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
"Это предвыборная риторика, которую не стоит воспринимать всерьез. Но проблема с Байденом другая: возраст у него свидетельствует о том, что он может просто до конца даже четырехлетнего срока не досидеть в Белом доме", — сказал Рогов.
"В Верховном суде, учитывая те назначения, которые сделал (Дональд. — Прим. ред.) Трамп и которые были одобрены республиканским сенатом, ситуация однозначно выглядит так, что они поддержат Трампа. Но это не значит, что даже решение Верховного суда будет принято как истина в последней инстанции", — заявил академик.
"Если Трамп победит, то эта ситуация сохранится, а если Байден победит, то все равно пока, судя по всему, республиканцы сохранят большинство в сенате и все равно будет ситуация расколотого правительства. То есть перетягивание каната, жесточайшее политическое противоборство будет продолжаться", — резюмировал эксперт.