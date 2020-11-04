https://ria.ru/20201104/vybory-1583046227.html

Эксперт: в США после выборов возможны столкновения "стенка на стенку"

Эксперт: в США после выборов возможны столкновения "стенка на стенку"

Предварительные итоги президентских выборов в США подтвердили, что страна расколота и возможна перспектива столкновений "стенка на стенку", заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:21

2020-11-04T17:21

2020-11-04T17:54

выборы президента сша — 2020

российская академия наук

сергей рогов

канада

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Предварительные итоги президентских выборов в США подтвердили, что страна расколота и возможна перспектива столкновений "стенка на стенку", заявил РИА Новости научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов.Он обратил внимание на то, что ведущие американские СМИ — такие газеты, как New York Tomes и Washington Post, а также основные телевизионные компании — "явно играли на стороне Демократической партии и (Джо. — Прим. ред.) Байдена и создавали ощущение, что демократы могут победить с большим отрывом".Но этого не произошло, по крайней мере, сразу, добавил он.Рогов отметил, что даже если победит Байден, то его лозунг о единой Америке и преодолении ненависти вряд ли будет реализован.Ситуацию с усиливающимся расколом не сможет урегулировать даже Верховный суд, считает эксперт.Также, по его словам, надо учитывать и то, что последние два года в США было так называемое расколотое правительство, когда демократы контролировали палату представителей, а республиканцы — сенат и Белый дом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583044380.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-prezidenta-ssha-1583038899.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, сергей рогов, канада, сша, в мире