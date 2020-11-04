https://ria.ru/20201104/vybory-1583041305.html

Эксперт рассказал, когда станет известно имя победителя выборов в США

Эксперт рассказал, когда станет известно имя победителя выборов в США

Подсчет голосов на президентских выборах в США может затянуться, и не исключено, что имя победителя не будет известно вплоть до инаугурации в январе, заявил РИА РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:46

2020-11-04T16:46

2020-11-04T17:41

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

российская академия наук

сергей рогов

канада

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подсчет голосов на президентских выборах в США может затянуться, и не исключено, что имя победителя не будет известно вплоть до инаугурации в январе, заявил РИА Новости научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов.Он пояснил, что в пяти штатах окончательный подсчет голосов еще не завершен, и там "возможны подвижки"."Скорее всего, я думаю все-таки, эти штаты перейдут на сторону Трампа, но возможно всякое", - добавил эксперт.Рогов отметил, что возможна и перспектива судебных разбирательств со стороны демократов - по поводу создания препятствий для голосования, особенно для тех, кто голосовал по почте.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-prezidenta-ssha-1583038899.html

канада

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, российская академия наук, сергей рогов, канада, сша, в мире