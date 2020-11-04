https://ria.ru/20201104/vybory-1582981080.html

Миронов оценил значение выборов в США для России

Миронов оценил значение выборов в США для России

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что особой разницы для России в том, кто победит на президентских выборах в США нет: хрен редьки не слаще,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:34

2020-11-04T09:34

2020-11-04T09:38

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сергей миронов

справедливая россия

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что особой разницы для России в том, кто победит на президентских выборах в США нет: хрен редьки не слаще, ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не сулят РФ ничего хорошего.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).Политик подчеркнул, что в США очень многое, особенно во внешней политике, определяет конгресс.По мнению Миронова, результат может быть примерно половина на половину, однако это показывает раскол США."Мы же видим поразительную вещь: бумеранг, который в свое время запустили Штаты в виде так называемых "цветных" революций, он возвращается им на родину. И мне представляется, что после подведения итогов президентских выборов там в штатах может быть очень горячо, и кто-то захочет использовать те самые доморощенные технологии у себя в Соединенных Штатах Америки. Там, я думаю, у них будет очень много проблем", - считает парламентарий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей миронов, справедливая россия, джо байден, сша, в мире