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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582981080.html
Миронов оценил значение выборов в США для России
Миронов оценил значение выборов в США для России
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что особой разницы для России в том, кто победит на президентских выборах в США нет: хрен редьки не слаще,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:34
2020-11-04T09:38
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сергей миронов
справедливая россия
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что особой разницы для России в том, кто победит на президентских выборах в США нет: хрен редьки не слаще, ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не сулят РФ ничего хорошего.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).Политик подчеркнул, что в США очень многое, особенно во внешней политике, определяет конгресс.По мнению Миронова, результат может быть примерно половина на половину, однако это показывает раскол США."Мы же видим поразительную вещь: бумеранг, который в свое время запустили Штаты в виде так называемых "цветных" революций, он возвращается им на родину. И мне представляется, что после подведения итогов президентских выборов там в штатах может быть очень горячо, и кто-то захочет использовать те самые доморощенные технологии у себя в Соединенных Штатах Америки. Там, я думаю, у них будет очень много проблем", - считает парламентарий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
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дональд трамп, сергей миронов, справедливая россия, джо байден, сша, в мире

Миронов оценил значение выборов в США для России

09:34 04.11.2020 (обновлено: 09:38 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что особой разницы для России в том, кто победит на президентских выборах в США нет: хрен редьки не слаще, ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не сулят РФ ничего хорошего.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).
"Я в отличие от представителей министерства иностранных дел более свободен в своих оценках: хрен редьки не слаще. Нам что Трамп, что Байден, к сожалению, они всегда будут придерживаться своих национальных интересов", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия-24".
Политик подчеркнул, что в США очень многое, особенно во внешней политике, определяет конгресс.
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"Если Трамп победит, то у него конгресс будет демократический, не его, и он не сможет провести через Конгресс никакие свои решения, и это будет провал на четыре года президента для Трампа. Действительно, конгресс, по большому счету, определяет внешнюю политику, по большому счету, все равно, кто победит - либо Трамп, либо Байден, для России это ничего хорошего не сулит", - добавил лидер эсеров.
По мнению Миронова, результат может быть примерно половина на половину, однако это показывает раскол США.
"Мы же видим поразительную вещь: бумеранг, который в свое время запустили Штаты в виде так называемых "цветных" революций, он возвращается им на родину. И мне представляется, что после подведения итогов президентских выборов там в штатах может быть очень горячо, и кто-то захочет использовать те самые доморощенные технологии у себя в Соединенных Штатах Америки. Там, я думаю, у них будет очень много проблем", - считает парламентарий.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСергей МироновСправедливая РоссияДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
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00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
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