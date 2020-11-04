https://ria.ru/20201104/vybory-1582981080.html
Миронов оценил значение выборов в США для России
Миронов оценил значение выборов в США для России
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что особой разницы для России в том, кто победит на президентских выборах в США нет: хрен редьки не слаще,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:34
2020-11-04T09:34
2020-11-04T09:38
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сергей миронов
справедливая россия
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что особой разницы для России в том, кто победит на президентских выборах в США нет: хрен редьки не слаще, ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не сулят РФ ничего хорошего.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).Политик подчеркнул, что в США очень многое, особенно во внешней политике, определяет конгресс.По мнению Миронова, результат может быть примерно половина на половину, однако это показывает раскол США."Мы же видим поразительную вещь: бумеранг, который в свое время запустили Штаты в виде так называемых "цветных" революций, он возвращается им на родину. И мне представляется, что после подведения итогов президентских выборов там в штатах может быть очень горячо, и кто-то захочет использовать те самые доморощенные технологии у себя в Соединенных Штатах Америки. Там, я думаю, у них будет очень много проблем", - считает парламентарий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сергей миронов, справедливая россия, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов
считает, что особой разницы для России в том, кто победит на президентских выборах в США нет: хрен редьки не слаще, ни Дональд Трамп
, ни Джо Байден
не сулят РФ ничего хорошего.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).
"Я в отличие от представителей министерства иностранных дел более свободен в своих оценках: хрен редьки не слаще. Нам что Трамп, что Байден, к сожалению, они всегда будут придерживаться своих национальных интересов", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия-24".
Политик подчеркнул, что в США очень многое, особенно во внешней политике, определяет конгресс.
"Если Трамп победит, то у него конгресс будет демократический, не его, и он не сможет провести через Конгресс никакие свои решения, и это будет провал на четыре года президента для Трампа. Действительно, конгресс, по большому счету, определяет внешнюю политику, по большому счету, все равно, кто победит - либо Трамп, либо Байден, для России это ничего хорошего не сулит", - добавил лидер эсеров.
По мнению Миронова, результат может быть примерно половина на половину, однако это показывает раскол США.
"Мы же видим поразительную вещь: бумеранг, который в свое время запустили Штаты в виде так называемых "цветных" революций, он возвращается им на родину. И мне представляется, что после подведения итогов президентских выборов там в штатах может быть очень горячо, и кто-то захочет использовать те самые доморощенные технологии у себя в Соединенных Штатах Америки. Там, я думаю, у них будет очень много проблем", - считает парламентарий.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>