https://ria.ru/20201104/vrach-1582898019.html

Умер врач, работавший до последнего и не дождавшийся теста на COVID-19

Умер врач, работавший до последнего и не дождавшийся теста на COVID-19

В Барнауле анестезиолог после контакта с зараженной коронавирусом пациенткой почувствовал себя плохо. В начале октября он сделал тест — официальный результат... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:00

2020-11-04T08:00

2020-11-04T08:00

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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москва

бийск

алтайский край

барнаул

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. В Барнауле анестезиолог после контакта с зараженной коронавирусом пациенткой почувствовал себя плохо. В начале октября он сделал тест — официальный результат неизвестен до сих пор. Юрия Кочетова уже нет — умер в одиночестве у себя в квартире. На работу ходил до последнего: жена говорит, что не хотел подводить коллег, ведь в реанимации и так нехватка рук. А вот по словам местного депутата, с которой медик общался незадолго до смерти, руководство намекало: на больничный не отпустят. О том, что произошло и почему врачу не помогли, — в материале РИА Новости. "С трудом мог говорить"На сайте барнаульской горбольницы № 10 до сих пор можно найти информацию об одном из сотрудников — анестезиологе-реаниматологе Юрии Кочетове. И ни слова о том, что врача обнаружили мертвым 2 ноября. До этого он долго болел."Первые симптомы — слабость, недомогание, температура 38,7 — появились седьмого или восьмого октября. Говорил: "Мне плохо, может быть, заразился" — у них в реанимации лежала пациентка с коронавирусом. Потом стало хуже, появилась одышка, он уже с трудом мог разговаривать по телефону. Я настаивала, чтобы Юрий обратился к врачам, поехал в больницу. Но он жалел коллегу, с которым вместе работал в реанимации. Температура у него периодически повышалась до 39. Собьет жар препаратами и дальше выполняет свой долг", — рассказывает жена Юрия Елена.Последний раз она видела супруга 10 октября. Елена с мужем жили в поселке Южный, примыкающем к Барнаулу, однако прописаны они в селе Топчиха в полутора часах езды до краевой столицы. У женщины проблемы с позвоночником, ей нужно было в поликлинику по месту регистрации. Кроме того, заболела ее мама. До смерти мужа Елена так и не вернулась домой — сначала занималась своим здоровьем, потом Юрий Николаевич, подозревая у себя ковид, запретил возвращаться."Мы встретились у подъезда: он — со смены, я уезжала. Сказал: "Очень сильно хочу пить. Есть дома что-нибудь?" — тогда Елена и подумать не могла, что видит супруга последний раз. Потом они общались только по телефону.Загадочный тестДесятого октября Кочетов сделал тест на коронавирус в больнице, где работал. О результатах ему не сообщили: объяснили, что ждут ответ из лаборатории Бийска, хотя материалы анализов обычно отправляли в Барнаул.Но 16 октября коллега неофициально предупредила Кочетова, что его включили в регистр больных COVID-19. А формально результат теста все еще "не готов". После чего Юрий обратился в поликлинику при больнице № 10, сказал, что у него коронавирус.Жена была уверена, что ему открыли больничный. Но, скорее всего, это не так. "Он лечился самостоятельно дома, ставил себе уколы антибиотиков, принимал таблетки. В какой-то момент стало лучше, он говорил без одышки", — вспоминает она.Вскрытый замокЕлена нашла мужа в понедельник — попыталась открыть квартиру, но поняла, что с другой стороны в замке вставлен ключ. Звонила, стучала, затем вызвала мастера, который вскрыл дверь. И увидела Юрия мертвым. "Надо отдать должное мастеру, Андрей его зовут — он со мной целый час был, пока не приехала полиция. Очень ему благодарна. Иногда посторонние люди более чуткие, чем коллеги по работе", — вздыхает Елена.По ее словам, полицейские не заглянули в квартиру: составили протокол и велели подойти с ним в поликлинику за справкой о смерти. Но оказалось, вечером такие документы не выдают. "В скорой сообщили, что не приедут. В морг без справки не берут. Ночь провела наедине с телом мужа. Утром в поликлинике удивились: "Разве он был на больничном?" Они даже не знали, что у них такой врач работает, хотя он трудился в стационаре того же учреждения. Заявили, что у них нет его карты, хотя я знаю, что была. Потом завели новую, там неправильный адрес проживания"."Попытка победой не увенчалась"Незадолго до смерти Кочетов обратился за помощью в местное отделение партии "Справедливая Россия". Оксана Молодых, депутат Барнаульской гордумы, комментирует: врач жаловался, что его не хотят отпускать на больничный. "Мы направили запрос в прокуратуру: просим провести проверку вынужденного продолжения трудовой деятельности и невозможности получить результаты теста на коронавирус. Мне кажется, это сокрытие результатов. Факты, указанные в жалобе Кочетова, говорят, что в организации созданы опасные для жизни и здоровья граждан условия", — отмечает Молодых.Она связалась с больницей № 10, чтобы добиться результатов теста Кочетова, но "попытка победой не увенчалась". В учреждении сказали, что Юрий должен обратиться сам в письменной форме. "Да, результат теста сам по себе не спасает. Но, может быть, если бы он с первого дня получал лечение, отдыхал бы, а не работал сутки через сутки, остался бы жив. Ему было только 52 года", — возмущается депутат.Дозвониться руководству больницы № 10 не удалось. В Минздраве Алтайского края РИА Новости заявили, что "проводится проверка, больше ничего не можем сказать".

https://ria.ru/20201017/smert-v-permi-1580195437.html

https://ria.ru/20200821/covid-1576063515.html

https://ria.ru/20200819/1575955396.html

https://ria.ru/20200621/1573205160.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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