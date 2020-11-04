https://ria.ru/20201104/volki-1583067973.html
Турция отрицает существование организации "Серые волки"
Турция отрицает существование организации "Серые волки"
Запрещенной во Франции турецкой националистической организации "Серые волки" не существует, но при этом недопустимо запрещать распространенную во многих странах РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:18
2020-11-04T20:18
2020-11-04T21:33
"серые волки"
франция
турция
в мире
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Запрещенной во Франции турецкой националистической организации "Серые волки" не существует, но при этом недопустимо запрещать распространенную во многих странах символику, которая не несет в себе ничего незаконного, говорится в заявлении МИД Турции.Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об официальном запрете на территории страны турецкой националистической организации "Серые волки", которая "разжигает ненависть" и "причастна к насильственным действиям".Те, кто утверждает, что свобода выражения мнений никоим образом не может быть ограничена, когда речь идет о себе, могут комфортно ограничивать эту свободу, когда речь идет о других, говорится в документе.
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581590880.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"серые волки", франция, турция, в мире