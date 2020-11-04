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Турция отрицает существование организации "Серые волки"
Турция отрицает существование организации "Серые волки"
Запрещенной во Франции турецкой националистической организации "Серые волки" не существует, но при этом недопустимо запрещать распространенную во многих странах РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:18
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"серые волки"
франция
турция
в мире
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Запрещенной во Франции турецкой националистической организации "Серые волки" не существует, но при этом недопустимо запрещать распространенную во многих странах символику, которая не несет в себе ничего незаконного, говорится в заявлении МИД Турции.Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об официальном запрете на территории страны турецкой националистической организации "Серые волки", которая "разжигает ненависть" и "причастна к насильственным действиям".Те, кто утверждает, что свобода выражения мнений никоим образом не может быть ограничена, когда речь идет о себе, могут комфортно ограничивать эту свободу, когда речь идет о других, говорится в документе.
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581590880.html
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"серые волки", франция, турция, в мире

Турция отрицает существование организации "Серые волки"

20:18 04.11.2020 (обновлено: 21:33 04.11.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauСотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Charles Platiau
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Запрещенной во Франции турецкой националистической организации "Серые волки" не существует, но при этом недопустимо запрещать распространенную во многих странах символику, которая не несет в себе ничего незаконного, говорится в заявлении МИД Турции.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об официальном запрете на территории страны турецкой националистической организации "Серые волки", которая "разжигает ненависть" и "причастна к насильственным действиям".
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"Известно, что движения под названием "Серые волки", которое было запрещено французским правительством, не существует. Это последнее проявление противоречивой психологии, по которой эта страна рассматривает действия ряда отдельных людей в рамках их принадлежности к якобы существующей организации. С другой стороны, при этом недопустимо запрещать символы, которые чрезвычайно распространены во многих странах мира и не несут в себе ничего незаконного", - заявил МИД Турции.

Те, кто утверждает, что свобода выражения мнений никоим образом не может быть ограничена, когда речь идет о себе, могут комфортно ограничивать эту свободу, когда речь идет о других, говорится в документе.

"Это решение также показывает, что французское правительство теперь полностью стало зависимым от армянских кругов... Свобода выражения мнений турецкой общины во Франции должна поддерживаться в контексте универсальных прав человека, и мы будем максимально жестко реагировать на это решение (о запрете организации "Серые волки")", - заявил турецкий МИД.

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