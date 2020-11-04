https://ria.ru/20201104/ushi-1583048967.html

В Роспотребнадзоре назвали одним из симптомов COVID-19 заложенность ушей

В Роспотребнадзоре назвали одним из симптомов COVID-19 заложенность ушей

Среди симптомов заражения коронавирусом иногда встречается заложенность ушей, сообщила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:51

2020-11-04T17:51

2020-11-04T17:51

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лондон

турция

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581739352_0:138:3150:1910_1400x0_80_0_0_bb779ca2f94ab9dea6abe246832d39b3.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Среди симптомов заражения коронавирусом иногда встречается заложенность ушей, сообщила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.По ее словам, это "не такой уж и редкий симптом COVID-19".Собеседница агентства сослалась на проведенное в Турции исследование, согласно которому из 172 пациентов с COVID-19 у 31 человека (18 процентов) выявили такой признак. На заложенность ушей жаловались около 12 процентов пациентов с легкой формой заболевания.Пшеничная напомнила, что этот симптом может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит несколько дней, появляются боли в ухе, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.Ранее исследователи из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета сообщили, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать изменения слуха.По их данным, ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда у заболевших COVID-19 в тяжелой форме этот симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.Ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха у пациентов и принимать профилактические меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин, в свою очередь, назвал факторы, влияющие на возможную потерю слуха при COVID-19.По мнению медика, нарушение восприятия звуков может прежде всего возникнуть у тех пациентов, у кого была предрасположенность к тугоухости и до заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582933464.html

россия

лондон

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лондон, турция, общество