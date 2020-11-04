В Роспотребнадзоре назвали одним из симптомов COVID-19 заложенность ушей
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Среди симптомов заражения коронавирусом иногда встречается заложенность ушей, сообщила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, это "не такой уж и редкий симптом COVID-19".
Собеседница агентства сослалась на проведенное в Турции исследование, согласно которому из 172 пациентов с COVID-19 у 31 человека (18 процентов) выявили такой признак. На заложенность ушей жаловались около 12 процентов пациентов с легкой формой заболевания.
Пшеничная напомнила, что этот симптом может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит несколько дней, появляются боли в ухе, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.
Ранее исследователи из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета сообщили, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать изменения слуха.
По их данным, ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда у заболевших COVID-19 в тяжелой форме этот симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.
Ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха у пациентов и принимать профилактические меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.
Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин, в свою очередь, назвал факторы, влияющие на возможную потерю слуха при COVID-19.
По мнению медика, нарушение восприятия звуков может прежде всего возникнуть у тех пациентов, у кого была предрасположенность к тугоухости и до заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.