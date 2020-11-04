https://ria.ru/20201104/twitter-1582975053.html
Twitter пометил один из постов Трампа о выборах как сомнительный
Twitter пометил один из постов Трампа о выборах как сомнительный
Сообщение президента США Дональда Трампа о том, что у него пытаются украсть выборы, Twitter пометил как "вводящее в заблуждение". РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:59
2020-11-04T08:59
2020-11-04T09:07
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
сша
twitter
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Сообщение президента США Дональда Трампа о том, что у него пытаются украсть выборы, Twitter пометил как "вводящее в заблуждение"."Некоторые или все материалы, опубликованные в этом твите, спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса", - говорится в пометке Twitter поверх твита Трампа.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, twitter, в мире