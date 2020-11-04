https://ria.ru/20201104/twitter-1582975053.html

Twitter пометил один из постов Трампа о выборах как сомнительный

Twitter пометил один из постов Трампа о выборах как сомнительный

Сообщение президента США Дональда Трампа о том, что у него пытаются украсть выборы, Twitter пометил как "вводящее в заблуждение". РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:59

2020-11-04T08:59

2020-11-04T09:07

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

сша

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Сообщение президента США Дональда Трампа о том, что у него пытаются украсть выборы, Twitter пометил как "вводящее в заблуждение"."Некоторые или все материалы, опубликованные в этом твите, спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса", - говорится в пометке Twitter поверх твита Трампа.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, twitter, в мире