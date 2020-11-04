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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/raskol-1583070620.html
Эксперт спрогнозировал сохранение раскола в американском обществе
Эксперт спрогнозировал сохранение раскола в американском обществе
Раскол в американском обществе сохранится надолго вне зависимости от исхода президентских выборов, считает член попечительского и научного совета Российского... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:44
2020-11-04T23:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
российский совет по международным делам
российская академия наук
александр дынкин
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Раскол в американском обществе сохранится надолго вне зависимости от исхода президентских выборов, считает член попечительского и научного совета Российского совета по международным делам, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин."Я думаю, независимо от исхода (выборов президента США – ред.) поляризация общества и раскол элиты сохранится. И тот мощный сплав национализма, изоляционализма, консервативного популизма, который связан с приходом Трампа - это вещь, которая остается в Соединенных Штатах еще лет на десять", - сказал он в ходе онлайн-конференции.Дынкин отметил, что, по мнению политологов, когда в США все в порядке - явка низкая, а когда кризис - высокая. "И это свидетельство того, что страна находится в довольно тяжелом кризисе, даже в череде кризисов", - сказал он.Ранее сообщалось, что, по данным на утро 3 ноября, почти 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.Эксперт также отметил, что у соперничающих партий впервые за многие годы нет общего языка на выборах. "Они говорят совершенно на разных языках, они обвиняют друг друга в уголовных преступлениях, (рассматривается - ред.) возможное апеллирование к Верховному суду. Ключевая вещь - это состав судей Верховного суда по партийной принадлежности. Это немного напоминает Советский Союз, когда члены Верховного суда обязательно должны были быть членами КПСС", - указал он.Очень многое будет зависеть для обоих кандидатов от расклада сил в конгрессе, подчеркнул Дынкин. "Пока они не в пользу республиканцев. По моим данным, в палате представителей демократы пока имеют на семь мест больше, а в сенате пока равенство - по 47 человек. И если будет разделенное правление, если сенат будет контролироваться демократами, то то, что демократы устроят импичмент через полгода, я готов поспорить, поскольку страна разделена", - заключил эксперт.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/protesty-v-vashingtone-1583040720.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1583058457.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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дональд трамп, российский совет по международным делам, российская академия наук, александр дынкин, джо байден, сша, в мире

Эксперт спрогнозировал сохранение раскола в американском обществе

20:44 04.11.2020 (обновлено: 23:54 04.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в день выборов в Филадельфии, штат Пенсильвания
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в день выборов в Филадельфии, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Раскол в американском обществе сохранится надолго вне зависимости от исхода президентских выборов, считает член попечительского и научного совета Российского совета по международным делам, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.
"Я думаю, независимо от исхода (выборов президента США – ред.) поляризация общества и раскол элиты сохранится. И тот мощный сплав национализма, изоляционализма, консервативного популизма, который связан с приходом Трампа - это вещь, которая остается в Соединенных Штатах еще лет на десять", - сказал он в ходе онлайн-конференции.
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Дынкин отметил, что, по мнению политологов, когда в США все в порядке - явка низкая, а когда кризис - высокая. "И это свидетельство того, что страна находится в довольно тяжелом кризисе, даже в череде кризисов", - сказал он.
Ранее сообщалось, что, по данным на утро 3 ноября, почти 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.
Эксперт также отметил, что у соперничающих партий впервые за многие годы нет общего языка на выборах. "Они говорят совершенно на разных языках, они обвиняют друг друга в уголовных преступлениях, (рассматривается - ред.) возможное апеллирование к Верховному суду. Ключевая вещь - это состав судей Верховного суда по партийной принадлежности. Это немного напоминает Советский Союз, когда члены Верховного суда обязательно должны были быть членами КПСС", - указал он.
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Очень многое будет зависеть для обоих кандидатов от расклада сил в конгрессе, подчеркнул Дынкин. "Пока они не в пользу республиканцев. По моим данным, в палате представителей демократы пока имеют на семь мест больше, а в сенате пока равенство - по 47 человек. И если будет разделенное правление, если сенат будет контролироваться демократами, то то, что демократы устроят импичмент через полгода, я готов поспорить, поскольку страна разделена", - заключил эксперт.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампРоссийский совет по международным деламРоссийская академия наукАлександр ДынкинДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
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