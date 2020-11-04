https://ria.ru/20201104/raskol-1583070620.html

Эксперт спрогнозировал сохранение раскола в американском обществе

Эксперт спрогнозировал сохранение раскола в американском обществе

Раскол в американском обществе сохранится надолго вне зависимости от исхода президентских выборов, считает член попечительского и научного совета Российского... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:44

2020-11-04T20:44

2020-11-04T23:54

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

российский совет по международным делам

российская академия наук

александр дынкин

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Раскол в американском обществе сохранится надолго вне зависимости от исхода президентских выборов, считает член попечительского и научного совета Российского совета по международным делам, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин."Я думаю, независимо от исхода (выборов президента США – ред.) поляризация общества и раскол элиты сохранится. И тот мощный сплав национализма, изоляционализма, консервативного популизма, который связан с приходом Трампа - это вещь, которая остается в Соединенных Штатах еще лет на десять", - сказал он в ходе онлайн-конференции.Дынкин отметил, что, по мнению политологов, когда в США все в порядке - явка низкая, а когда кризис - высокая. "И это свидетельство того, что страна находится в довольно тяжелом кризисе, даже в череде кризисов", - сказал он.Ранее сообщалось, что, по данным на утро 3 ноября, почти 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.Эксперт также отметил, что у соперничающих партий впервые за многие годы нет общего языка на выборах. "Они говорят совершенно на разных языках, они обвиняют друг друга в уголовных преступлениях, (рассматривается - ред.) возможное апеллирование к Верховному суду. Ключевая вещь - это состав судей Верховного суда по партийной принадлежности. Это немного напоминает Советский Союз, когда члены Верховного суда обязательно должны были быть членами КПСС", - указал он.Очень многое будет зависеть для обоих кандидатов от расклада сил в конгрессе, подчеркнул Дынкин. "Пока они не в пользу республиканцев. По моим данным, в палате представителей демократы пока имеют на семь мест больше, а в сенате пока равенство - по 47 человек. И если будет разделенное правление, если сенат будет контролироваться демократами, то то, что демократы устроят импичмент через полгода, я готов поспорить, поскольку страна разделена", - заключил эксперт.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/protesty-v-vashingtone-1583040720.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1583058457.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, российский совет по международным делам, российская академия наук, александр дынкин, джо байден, сша, в мире