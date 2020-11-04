Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/putin-1583028375.html
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем народного единства. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:13
2020-11-04T19:53
дмитрий пожарский
кузьма минин (сухорукий)
москва
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050940_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e130f9a834d00f9924372dda28a7c7f3.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем народного единства."Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны были представители самых разных национальностей и вероисповедания. Они были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и предательством и потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество", — сказал президент.День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/1583005872.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. "Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну", — заявил Путин в среду на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции.
2020-11-04T15:13
true
PT1M55S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050940_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_7f093d161bae7acf6fb12eaf8b456fa7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), москва, владимир путин, общество

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

15:13 04.11.2020 (обновлено: 19:53 04.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем народного единства.

"Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан России, нашей большой многонациональной страны, с Днем народного единства", — сказал Путин в ходе своего общения с представителями религиозных объединений.

Как в России отметили День народного единства
© РИА Новости / Алексей Никольский

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

Президент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
1 из 9

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Роман Владимиров

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Колокол, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным для восстановленной в нижегородском кремле колокольни Спасо-Преображенского собора на церемонии освящения в День народного единства
2 из 9

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

Девушки у инсталляции, составленной из нескольких тысяч портретов жителей Нижнего Новгорода, в виде картины Константина Маковского Воззвание Минина к народу, установленной в честь Дня народного единства на центральной площади у памятника Козьме Минину
3 из 9

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря
4 из 9

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Сергей Пивоваров

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

Волонтеры раздают флажки в цветах триколора в рамках общероссийской акции Мы вместе в День народного единства в парке Левобережный в Ростове-на-Дону
5 из 9

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
© РИА Новости / Алексей Никольский

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

Президент РФ Владимир Путин общается с представителями молодежных организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
6 из 9

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Представители молодежных организаций на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
7 из 9

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре
8 из 9

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Павел Лисицын

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Волонтеры раздают защитные маски с символикой Дня народного единства в рамках общероссийской акции Мы вместе возле станции метро Площадь 1905 года в Екатеринбурге
9 из 9

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

© РИА Новости / Павел Лисицын
1 из 9

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 9

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 9

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

© РИА Новости / Роман Владимиров
4 из 9

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

© РИА Новости / Алексей Никольский
5 из 9

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
6 из 9

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
7 из 9

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

© РИА Новости / Алексей Никольский
8 из 9

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
9 из 9

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

© РИА Новости / Павел Лисицын
"Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны были представители самых разных национальностей и вероисповедания. Они были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и предательством и потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество", — сказал президент.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника.
День народного единства: почему Россия отмечает этот праздник - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 12:04Прямой эфир
День народного единства: почему Россия отмечает этот праздник
 
Дмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)МоскваВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
Лента новостейМолния