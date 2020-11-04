https://ria.ru/20201104/putin-1583028375.html

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем народного единства. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:13

2020-11-04T15:13

2020-11-04T19:53

дмитрий пожарский

кузьма минин (сухорукий)

москва

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем народного единства."Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны были представители самых разных национальностей и вероисповедания. Они были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и предательством и потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество", — сказал президент.День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника.

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/1583005872.html

москва

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин поздравил россиян с Днем народного единства Патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. "Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну", — заявил Путин в среду на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции. 2020-11-04T15:13 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), москва, владимир путин, общество