Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/edinstvo-1583031116.html
Как в России отметили День народного единства
Как в России отметили День народного единства
РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:32
2020-11-04T16:46
россия
день народного единства
фото
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583029397_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_4e8f396bae6487a1b700debde0d83fc2.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583029397_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_f03e9f8b7cf2828a51f804e4ef45c667.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, день народного единства, фото, общество, фото

Как в России отметили День народного единства

16:32 04.11.2020 (обновлено: 16:46 04.11.2020)
 
Читать ria.ru в
© РИА Новости / Алексей Никольский

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

Президент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
1 из 9

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Роман Владимиров

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Колокол, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным для восстановленной в нижегородском кремле колокольни Спасо-Преображенского собора на церемонии освящения в День народного единства
2 из 9

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

Девушки у инсталляции, составленной из нескольких тысяч портретов жителей Нижнего Новгорода, в виде картины Константина Маковского Воззвание Минина к народу, установленной в честь Дня народного единства на центральной площади у памятника Козьме Минину
3 из 9

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря
4 из 9

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Сергей Пивоваров

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

Волонтеры раздают флажки в цветах триколора в рамках общероссийской акции Мы вместе в День народного единства в парке Левобережный в Ростове-на-Дону
5 из 9

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
© РИА Новости / Алексей Никольский

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

Президент РФ Владимир Путин общается с представителями молодежных организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
6 из 9

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Представители молодежных организаций на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
7 из 9

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре
8 из 9

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Павел Лисицын

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Волонтеры раздают защитные маски с символикой Дня народного единства в рамках общероссийской акции Мы вместе возле станции метро Площадь 1905 года в Екатеринбурге
9 из 9

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

© РИА Новости / Павел Лисицын
 
РоссияДень народного единстваФотоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
23:28ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
Лента новостейМолния