Белоруса осудили на четыре года за бросок бутылки в милиционера на акции
19:35 04.11.2020 (обновлено: 19:56 04.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил наказание в виде четырех лет колонии 60-летнему мужчине, бросившему на акции протеста в милиционера стеклянную бутылку, которая разбилась о его голову, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.
"Во время протеста мужчина бросил в милиционера бутылку… Сегодня, 4 ноября, суд Жлобинского района признал обвиняемого виновным и назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.
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В нем также отмечается, что с мужчины в пользу потерпевшего предписано взыскать 1,5 тысячи белорусских рублей (около 570 долларов по текущему курсу) в качестве компенсации морального вреда.
Как сообщили в МВД, происшествие случилось в Жлобине (Гомельская область республики) в ночь с 9 на 10 августа, когда пьяный 60-летний местный житель участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Находясь в толпе, мужчина взял одну пластиковую и две стеклянные бутылки и поочередно бросил их в инспектора ГАИ. Одна из бутылок разбилась о голову милиционера, причинив тому повреждения, отметили в ведомстве.
Там также рассказали, что вскоре горожанина задержали, а следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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