https://ria.ru/20201104/protest-1583063553.html

Белоруса осудили на четыре года за бросок бутылки в милиционера на акции

Белоруса осудили на четыре года за бросок бутылки в милиционера на акции

Суд в Белоруссии назначил наказание в виде четырех лет колонии 60-летнему мужчине, бросившему на акции протеста в милиционера стеклянную бутылку, которая... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:35

2020-11-04T19:35

2020-11-04T19:56

протесты в белоруссии

гомельская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил наказание в виде четырех лет колонии 60-летнему мужчине, бросившему на акции протеста в милиционера стеклянную бутылку, которая разбилась о его голову, сообщила в среду пресс-служба МВД республики."Во время протеста мужчина бросил в милиционера бутылку… Сегодня, 4 ноября, суд Жлобинского района признал обвиняемого виновным и назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.В нем также отмечается, что с мужчины в пользу потерпевшего предписано взыскать 1,5 тысячи белорусских рублей (около 570 долларов по текущему курсу) в качестве компенсации морального вреда.Как сообщили в МВД, происшествие случилось в Жлобине (Гомельская область республики) в ночь с 9 на 10 августа, когда пьяный 60-летний местный житель участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Находясь в толпе, мужчина взял одну пластиковую и две стеклянные бутылки и поочередно бросил их в инспектора ГАИ. Одна из бутылок разбилась о голову милиционера, причинив тому повреждения, отметили в ведомстве.Там также рассказали, что вскоре горожанина задержали, а следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гомельская область, белоруссия, в мире