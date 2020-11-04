https://ria.ru/20201104/prazdniki-1582928259.html

Эксперты рассказали, где туристы проведут День народного единства

Эксперты рассказали, где туристы проведут День народного единства

Самыми популярными маршрутами для путешествия в День народного единства стали две столицы и морские курорты, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:45

2020-11-04T11:45

2020-11-04T11:45

туризм

туризм

новости - туризм

москва

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

тюмень

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Самыми популярными маршрутами для путешествия в День народного единства стали две столицы и морские курорты, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в период со 2 по 8 ноября больше всего проездных документов было куплено в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар. Средняя стоимость авиабилета по России в обе стороны за год снизилась на 35 процентов, до 7,2 тысячи рублей. Причем в столицу можно улететь на 40 процентов дешевле (6,9 тысячи рублей), чем в прошлом ноябре, а в Сочи — на 20 процентов (7,9 тысячи рублей). Эксперты отметили также резкий рост спроса на туры в Калининград и Симферополь.Путешествие на поезде также стало дешевле. По сравнению с прошлым годом на железнодорожном туре можно сэкономить 15 процентов. Средняя стоимость билета – две тысячи рублей. Самый популярный маршрут – Москва и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

москва

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

тюмень

санкт-петербург

калининград

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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