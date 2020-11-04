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Туризм
https://ria.ru/20201104/prazdniki-1582928259.html
Эксперты рассказали, где туристы проведут День народного единства
Эксперты рассказали, где туристы проведут День народного единства
Самыми популярными маршрутами для путешествия в День народного единства стали две столицы и морские курорты, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:45
2020-11-04T11:45
туризм
туризм
новости - туризм
москва
краснодар
симферополь
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Самыми популярными маршрутами для путешествия в День народного единства стали две столицы и морские курорты, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в период со 2 по 8 ноября больше всего проездных документов было куплено в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар. Средняя стоимость авиабилета по России в обе стороны за год снизилась на 35 процентов, до 7,2 тысячи рублей. Причем в столицу можно улететь на 40 процентов дешевле (6,9 тысячи рублей), чем в прошлом ноябре, а в Сочи — на 20 процентов (7,9 тысячи рублей). Эксперты отметили также резкий рост спроса на туры в Калининград и Симферополь.Путешествие на поезде также стало дешевле. По сравнению с прошлым годом на железнодорожном туре можно сэкономить 15 процентов. Средняя стоимость билета – две тысячи рублей. Самый популярный маршрут – Москва и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
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симферополь
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туризм, новости - туризм, москва, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, тюмень, санкт-петербург, калининград

Эксперты рассказали, где туристы проведут День народного единства

11:45 04.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкНародные гуляния в День народного единства
Народные гуляния в День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Самыми популярными маршрутами для путешествия в День народного единства стали две столицы и морские курорты, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в период со 2 по 8 ноября больше всего проездных документов было куплено в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар.
Средняя стоимость авиабилета по России в обе стороны за год снизилась на 35 процентов, до 7,2 тысячи рублей. Причем в столицу можно улететь на 40 процентов дешевле (6,9 тысячи рублей), чем в прошлом ноябре, а в Сочи — на 20 процентов (7,9 тысячи рублей). Эксперты отметили также резкий рост спроса на туры в Калининград и Симферополь.
Путешествие на поезде также стало дешевле. По сравнению с прошлым годом на железнодорожном туре можно сэкономить 15 процентов. Средняя стоимость билета – две тысячи рублей. Самый популярный маршрут – Москва и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.
Сыр Адыгейский на сырном фестивале - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 08:00Туризм
Место силы и сыра. Республика Адыгея
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваКраснодарСимферопольСочиМинеральные ВодыТюменьСанкт-ПетербургКалининград
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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