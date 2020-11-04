https://ria.ru/20201104/prazdniki-1582928259.html
Эксперты рассказали, где туристы проведут День народного единства
Эксперты рассказали, где туристы проведут День народного единства
Самыми популярными маршрутами для путешествия в День народного единства стали две столицы и морские курорты, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:45
2020-11-04T11:45
2020-11-04T11:45
туризм
туризм
новости - туризм
москва
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
тюмень
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Самыми популярными маршрутами для путешествия в День народного единства стали две столицы и морские курорты, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в период со 2 по 8 ноября больше всего проездных документов было куплено в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар. Средняя стоимость авиабилета по России в обе стороны за год снизилась на 35 процентов, до 7,2 тысячи рублей. Причем в столицу можно улететь на 40 процентов дешевле (6,9 тысячи рублей), чем в прошлом ноябре, а в Сочи — на 20 процентов (7,9 тысячи рублей). Эксперты отметили также резкий рост спроса на туры в Калининград и Симферополь.Путешествие на поезде также стало дешевле. По сравнению с прошлым годом на железнодорожном туре можно сэкономить 15 процентов. Средняя стоимость билета – две тысячи рублей. Самый популярный маршрут – Москва и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
москва
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
тюмень
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, тюмень, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Самыми популярными маршрутами для путешествия в День народного единства стали две столицы и морские курорты, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в период со 2 по 8 ноября больше всего проездных документов было куплено в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар.
Средняя стоимость авиабилета по России в обе стороны за год снизилась на 35 процентов, до 7,2 тысячи рублей. Причем в столицу можно улететь на 40 процентов дешевле (6,9 тысячи рублей), чем в прошлом ноябре, а в Сочи — на 20 процентов (7,9 тысячи рублей). Эксперты отметили также резкий рост спроса на туры в Калининград и Симферополь.
Путешествие на поезде также стало дешевле. По сравнению с прошлым годом на железнодорожном туре можно сэкономить 15 процентов. Средняя стоимость билета – две тысячи рублей. Самый популярный маршрут – Москва и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.