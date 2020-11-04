https://ria.ru/20201104/pobeda-1583047411.html
Twitter пометил пост о победе Байдена в Висконсине как сомнительный
Twitter пометил пост о победе Байдена в Висконсине как сомнительный
Соцсеть Twitter отметила как потенциально вводящий в заблуждение твит лидера демократов в штате Висконсин Бена Уилкера, который объявил о победе кандидата в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:27
2020-11-04T17:27
2020-11-04T17:27
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Соцсеть Twitter отметила как потенциально вводящий в заблуждение твит лидера демократов в штате Висконсин Бена Уилкера, который объявил о победе кандидата в президенты США Джо Байдена по итогам голосования в этом штате."Байден выиграл больше голосов, чем любой кандидат в президенты в истории Висконсина. Друзья, Джо Байден только что победил в Висконсине", - написал Уилкер.Twitter пометил это сообщение комментарием, что его содержание спорно и может вводить в заблуждение, так как некоторые голоса еще могут подсчитывать.Ранее аналогичным образом было помечено сообщение президента США Дональда Трампа, где тот утверждал, что у него пытаются украсть выборы.На момент обработки 97% бюллетеней Байден лидирует в Висконсине с 49,4%, у Трампа - 48,4%. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/fotovybory-1582978172.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, twitter, в мире