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ЕСПЧ призвал соблюдать международные нормы в отношении пленных в Карабахе
ЕСПЧ призвал соблюдать международные нормы в отношении пленных в Карабахе
Европейский суд по правам человека в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе призывает Ереван и Баку следовать международным нормам в отношении пленных,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:23
2020-11-04T20:23
2020-11-04T20:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
европейский суд по правам человека
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе призывает Ереван и Баку следовать международным нормам в отношении пленных, говорится в распространенном в среду пресс-релизе суда.Как отмечается в документе, ЕСПЧ получил многочисленные просьбы, касающиеся пленных и "поданные либо правительствами Армении и Азербайджана, либо родственниками пленных".
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, европейский суд по правам человека, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире