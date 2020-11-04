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ЕСПЧ призвал соблюдать международные нормы в отношении пленных в Карабахе

ЕСПЧ призвал соблюдать международные нормы в отношении пленных в Карабахе

Европейский суд по правам человека в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе призывает Ереван и Баку следовать международным нормам в отношении пленных,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:23

2020-11-04T20:23

2020-11-04T20:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

европейский суд по правам человека

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе призывает Ереван и Баку следовать международным нормам в отношении пленных, говорится в распространенном в среду пресс-релизе суда.Как отмечается в документе, ЕСПЧ получил многочисленные просьбы, касающиеся пленных и "поданные либо правительствами Армении и Азербайджана, либо родственниками пленных".

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, европейский суд по правам человека, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире