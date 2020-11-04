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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201104/plennye-1583068412.html
ЕСПЧ призвал соблюдать международные нормы в отношении пленных в Карабахе
ЕСПЧ призвал соблюдать международные нормы в отношении пленных в Карабахе
Европейский суд по правам человека в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе призывает Ереван и Баку следовать международным нормам в отношении пленных,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:23
2020-11-04T20:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
европейский суд по правам человека
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе призывает Ереван и Баку следовать международным нормам в отношении пленных, говорится в распространенном в среду пресс-релизе суда.Как отмечается в документе, ЕСПЧ получил многочисленные просьбы, касающиеся пленных и "поданные либо правительствами Армении и Азербайджана, либо родственниками пленных".
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, европейский суд по правам человека, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

ЕСПЧ призвал соблюдать международные нормы в отношении пленных в Карабахе

20:23 04.11.2020
 
© NKR Defense Army Взятый в плен сириец, который участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. Стоп-кадр видео
Взятый в плен сириец, который участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© NKR Defense Army
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе призывает Ереван и Баку следовать международным нормам в отношении пленных, говорится в распространенном в среду пресс-релизе суда.

"Суд... отмечает существование международных механизмов защиты лиц, захваченных в плен в ходе вооруженного конфликта, и настоятельно призывает как Армению, так и Азербайджан следовать соответствующим процедурам", - говорится в заявлении.

Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Как отмечается в документе, ЕСПЧ получил многочисленные просьбы, касающиеся пленных и "поданные либо правительствами Армении и Азербайджана, либо родственниками пленных".
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахЕвропейский суд по правам человекаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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