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В ГД оценили идею установить лимит на онлайн-переводы для пенсионеров
В ГД оценили идею установить лимит на онлайн-переводы для пенсионеров
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что предложение руководителя общественного движения "За... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:57
2020-11-04T18:11
россия
светлана бессараб
эльвира набиуллина
госдума рф
общество
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что предложение руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова ввести ограничения на онлайн-переводы для пенсионеров накажет не мошенников, а пенсионеров, которым нужно будет перевести крупную сумму денег.Она напомнила, что до этого вместе с другими депутатами предлагала ужесточить наказание для тех, кто обманом пытается отнять деньги у людей старшего возраста.Депутат также отметила, что пожилые люди являются легкой добычей для злоумышленников.Ранее Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной предложил ввести лимит в десять тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов пенсионеров. Он объяснил это тем, что люди пожилого возраста часто становятся жертвами мошенников. Злоумышленники при помощи различных манипуляций заставляют пенсионеров переводить средства на другие счета или выманивают данные банковских карт.
https://ria.ru/20201029/komissii-1582030747.html
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россия, светлана бессараб, эльвира набиуллина, госдума рф, общество

В ГД оценили идею установить лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

14:57 04.11.2020 (обновлено: 18:11 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что предложение руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова ввести ограничения на онлайн-переводы для пенсионеров накажет не мошенников, а пенсионеров, которым нужно будет перевести крупную сумму денег.
"Почему мы ограничиваем его права фактически, не усиливая наказание для мошенников", — заявила RT Бессараб.
Она напомнила, что до этого вместе с другими депутатами предлагала ужесточить наказание для тех, кто обманом пытается отнять деньги у людей старшего возраста.
Депутат также отметила, что пожилые люди являются легкой добычей для злоумышленников.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы
Ранее Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной предложил ввести лимит в десять тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов пенсионеров.
Он объяснил это тем, что люди пожилого возраста часто становятся жертвами мошенников. Злоумышленники при помощи различных манипуляций заставляют пенсионеров переводить средства на другие счета или выманивают данные банковских карт.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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РоссияСветлана БессарабЭльвира НабиуллинаГосдума РФОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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