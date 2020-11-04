В ГД оценили идею установить лимит на онлайн-переводы для пенсионеров
14:57 04.11.2020 (обновлено: 18:11 04.11.2020)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что предложение руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова ввести ограничения на онлайн-переводы для пенсионеров накажет не мошенников, а пенсионеров, которым нужно будет перевести крупную сумму денег.
"Почему мы ограничиваем его права фактически, не усиливая наказание для мошенников", — заявила RT Бессараб.
Она напомнила, что до этого вместе с другими депутатами предлагала ужесточить наказание для тех, кто обманом пытается отнять деньги у людей старшего возраста.
Депутат также отметила, что пожилые люди являются легкой добычей для злоумышленников.
Ранее Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной предложил ввести лимит в десять тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов пенсионеров.
Он объяснил это тем, что люди пожилого возраста часто становятся жертвами мошенников. Злоумышленники при помощи различных манипуляций заставляют пенсионеров переводить средства на другие счета или выманивают данные банковских карт.
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