https://ria.ru/20201104/perevody-1583025866.html

В ГД оценили идею установить лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

В ГД оценили идею установить лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что предложение руководителя общественного движения "За... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:57

2020-11-04T14:57

2020-11-04T18:11

россия

светлана бессараб

эльвира набиуллина

госдума рф

общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что предложение руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова ввести ограничения на онлайн-переводы для пенсионеров накажет не мошенников, а пенсионеров, которым нужно будет перевести крупную сумму денег.Она напомнила, что до этого вместе с другими депутатами предлагала ужесточить наказание для тех, кто обманом пытается отнять деньги у людей старшего возраста.Депутат также отметила, что пожилые люди являются легкой добычей для злоумышленников.Ранее Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной предложил ввести лимит в десять тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов пенсионеров. Он объяснил это тем, что люди пожилого возраста часто становятся жертвами мошенников. Злоумышленники при помощи различных манипуляций заставляют пенсионеров переводить средства на другие счета или выманивают данные банковских карт.

https://ria.ru/20201029/komissii-1582030747.html

https://ria.ru/20201018/perevod-1580323742.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана бессараб, эльвира набиуллина, госдума рф, общество