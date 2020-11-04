https://ria.ru/20201104/perevody-1582991855.html

ЦБ предложили ограничить онлайн-переводы для пенсионеров

ЦБ предложили ограничить онлайн-переводы для пенсионеров

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить ежедневную сумму онлайн-переводов с банковских карт для пенсионеров, РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:51

2020-11-04T10:51

2020-11-04T12:04

россия

эльвира набиуллина

технологии

общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить ежедневную сумму онлайн-переводов с банковских карт для пенсионеров, сообщил RT.Организация направила письмо главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной. В нем Курдесов обратил внимание на телефонных мошенников, целью которых часто становятся пенсионеры.Глава движения пояснил, что во время разговора злоумышленники при помощи разных манипуляций вымогают данные банковских карт или заставляют людей переводить деньги на другие счета. Поэтому он предложил ввести лимит в десять тысяч рублей в день на онлайн-переводы с банковских счетов пенсионеров.По мнению Курдесова, это сделает невозможным единовременную кражу крупных сумм дистанционным способом.

https://ria.ru/20201029/komissii-1582030747.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, технологии, общество