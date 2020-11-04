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Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря в Кремле
Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря в Кремле
Президент РФ Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:34
2020-11-04T14:55
российская академия наук
юнеско
владимир путин
оон
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.В ходе осмотра музея главу государства сопровождали министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко."Здравствуйте, с праздником. Простудитесь", - приветствовал президент Макарова, который встречал его у входа в музей без пальто."Мы сейчас зайдем внутрь, и все будет нормально", - ответил главе государства вице-президент РАН.Путину показали как интерактивные инсталляции, которые рассказывают об истории Московского Кремля и столицы, так и обнаруженные в ходе раскопок древние артефакты и фрагменты построек, на которые посетители смогут посмотреть через стеклянные пол и витрины. Остановился президент и у интерактивных стендов, рассказывающих об осаде и взятии Москвы монголо-татарскими войсками зимой 1238 года, а также об истории возникновения Чудова монастыря.Экспозиция нового музея основана, в первую очередь, на результатах археологических исследований, проводившихся на этой территории, и посвящена древнейшей истории Москвы и находившемуся здесь с 1365 до 1929 год ансамблю Чудова монастыря.Автором художественной концепции музея выступил заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников Александр Конов. Под его руководством созданы более 200 музейных выставок и экспозиций в главных музеях страны, а также реализован ряд зарубежных проектов, важнейшее место среди которых занимает оформление "Русской комнаты" в Зале консультаций Совета безопасности ООН (Нью-Йорк, США).Выставочное пространство Музея археологии Чудова монастыря представляет собой многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянной плитой (полом), через которую можно видеть подлинную трехмерную модель исторического формирования территории Кремля - от следов железного века и домонгольской жилой застройки до некрополя Чудова монастыря и остатков его построек.Часть экспонатов, составляющих экспозиционный маршрут (фрагменты построек, саркофаги), оставлена внутри раскопа, под стеклянным полом, на тех отметках в общей стратиграфии, на которых они были найдены во время археологических работ, другие экспонируются в витринах кругового обзора и в специальных витринах, вмонтированных в стены.Одним из самых зрелищных экспонатов станет реконструкция Северного портала собора Чудова монастыря – подлинные сохранившиеся камни будут размещены на стеклянном каркасе, имитирующем портал.Одним из важнейших этапов создания музея стала реставрация найденных археологами артефактов – остатков белокаменных фундаментов, саркофагов и других предметов, которые впоследствии легли в основу экспозиции.Уникальность создаваемого подземного пространства повлекла за собой необходимость нахождения нестандартных решений по сохранению самого раскопа – специалистами-геологами был найден особый состав для консервации почвы. В результате для сохранности почвы раскопа и всех демонстрируемых экспонатов в помещении постоянно поддерживается определенный температурно-влажностный режим. Поэтому всем посетителям будут выдаваться теплые накидки. Кроме того, для сохранности стеклянной платформы и для удобства перемещения по ней туристы будут обязаны надевать войлочные бахилы.Предполагается исключительно групповое посещение музея (группы не более 20 человек). При этом в отличие от традиционных выставочных пространств в музее не будет экскурсовода, посетителей будет вести по экспозиции специально разработанная мультимедийная программа. Помимо русского языка, предусмотрены также китайский, английский, французский, немецкий, арабский и испанский языки для соответствующих групп.История создания музеяВ июле 2014 года Путин предложению общественности принял решение о демонтаже 14-го корпуса Кремля. С 2015 года Институт археологии РАН начал проводить масштабные археологические изыскания на различных участках Кремлевского холма.Разбор 14 корпуса Московского Кремля позволил ученым исследовать значительный участок между Ивановской площадью и Спасской башней, где были обнаружены части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря. В мае 2016 года глава государства осмотрел археологические находки и поручил превратить эти объекты в два музейных "окна" на Ивановской площади.Тогда же было принято решение о проведении раскопок в подвалах 14-го корпуса, фундаменты которого, как оказалось, частично были сложены из строительных материалов 16-18 веков, оставшихся в Кремле после сноса древних монастырей.В подвалах бывшего административного здания была вскрыта площадь в 500 квадратных метров. Там ученые и археологи сделали уникальные по своей значимости открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек 12 - начала 13 века, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек 14-16 веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Археологами была расчищена кладка из белокаменных блоков грубой тески, скрепленная известковым раствором, найдены терракотовые рельефы, надгробия монастырского некрополя и т.д.По мнению экспертов, некоторые из них связаны с древнейшим собором Чуда Архангела Михаила, построенным основателем Чудова монастыря митрополитом Алексием в 1365 году, а другая часть - со сменившим его собором 1501-1503 годов.Все находки было решено сделать объектами музейного показа. Летом 2016 года президент дал поручение о создании подземного музейного комплекса – Музея археологии Чудова монастыря.Территория Московского Кремля включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обо всех реставрационных и строительных работах в соответствующем порядке был уведомлен Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.
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российская академия наук, юнеско, владимир путин, оон, общество

Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря в Кремле

13:34 04.11.2020 (обновлено: 14:55 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря
Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.
В ходе осмотра музея главу государства сопровождали министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.
"Здравствуйте, с праздником. Простудитесь", - приветствовал президент Макарова, который встречал его у входа в музей без пальто.
"Мы сейчас зайдем внутрь, и все будет нормально", - ответил главе государства вице-президент РАН.
Путину показали как интерактивные инсталляции, которые рассказывают об истории Московского Кремля и столицы, так и обнаруженные в ходе раскопок древние артефакты и фрагменты построек, на которые посетители смогут посмотреть через стеклянные пол и витрины. Остановился президент и у интерактивных стендов, рассказывающих об осаде и взятии Москвы монголо-татарскими войсками зимой 1238 года, а также об истории возникновения Чудова монастыря.
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Экспозиция нового музея основана, в первую очередь, на результатах археологических исследований, проводившихся на этой территории, и посвящена древнейшей истории Москвы и находившемуся здесь с 1365 до 1929 год ансамблю Чудова монастыря.
Автором художественной концепции музея выступил заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников Александр Конов. Под его руководством созданы более 200 музейных выставок и экспозиций в главных музеях страны, а также реализован ряд зарубежных проектов, важнейшее место среди которых занимает оформление "Русской комнаты" в Зале консультаций Совета безопасности ООН (Нью-Йорк, США).
Выставочное пространство Музея археологии Чудова монастыря представляет собой многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянной плитой (полом), через которую можно видеть подлинную трехмерную модель исторического формирования территории Кремля - от следов железного века и домонгольской жилой застройки до некрополя Чудова монастыря и остатков его построек.
Часть экспонатов, составляющих экспозиционный маршрут (фрагменты построек, саркофаги), оставлена внутри раскопа, под стеклянным полом, на тех отметках в общей стратиграфии, на которых они были найдены во время археологических работ, другие экспонируются в витринах кругового обзора и в специальных витринах, вмонтированных в стены.
Одним из самых зрелищных экспонатов станет реконструкция Северного портала собора Чудова монастыря – подлинные сохранившиеся камни будут размещены на стеклянном каркасе, имитирующем портал.
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Одним из важнейших этапов создания музея стала реставрация найденных археологами артефактов – остатков белокаменных фундаментов, саркофагов и других предметов, которые впоследствии легли в основу экспозиции.
Уникальность создаваемого подземного пространства повлекла за собой необходимость нахождения нестандартных решений по сохранению самого раскопа – специалистами-геологами был найден особый состав для консервации почвы. В результате для сохранности почвы раскопа и всех демонстрируемых экспонатов в помещении постоянно поддерживается определенный температурно-влажностный режим. Поэтому всем посетителям будут выдаваться теплые накидки. Кроме того, для сохранности стеклянной платформы и для удобства перемещения по ней туристы будут обязаны надевать войлочные бахилы.
Предполагается исключительно групповое посещение музея (группы не более 20 человек). При этом в отличие от традиционных выставочных пространств в музее не будет экскурсовода, посетителей будет вести по экспозиции специально разработанная мультимедийная программа. Помимо русского языка, предусмотрены также китайский, английский, французский, немецкий, арабский и испанский языки для соответствующих групп.

История создания музея

В июле 2014 года Путин предложению общественности принял решение о демонтаже 14-го корпуса Кремля. С 2015 года Институт археологии РАН начал проводить масштабные археологические изыскания на различных участках Кремлевского холма.
Разбор 14 корпуса Московского Кремля позволил ученым исследовать значительный участок между Ивановской площадью и Спасской башней, где были обнаружены части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря. В мае 2016 года глава государства осмотрел археологические находки и поручил превратить эти объекты в два музейных "окна" на Ивановской площади.
Тогда же было принято решение о проведении раскопок в подвалах 14-го корпуса, фундаменты которого, как оказалось, частично были сложены из строительных материалов 16-18 веков, оставшихся в Кремле после сноса древних монастырей.
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В подвалах бывшего административного здания была вскрыта площадь в 500 квадратных метров. Там ученые и археологи сделали уникальные по своей значимости открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек 12 - начала 13 века, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек 14-16 веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Археологами была расчищена кладка из белокаменных блоков грубой тески, скрепленная известковым раствором, найдены терракотовые рельефы, надгробия монастырского некрополя и т.д.
По мнению экспертов, некоторые из них связаны с древнейшим собором Чуда Архангела Михаила, построенным основателем Чудова монастыря митрополитом Алексием в 1365 году, а другая часть - со сменившим его собором 1501-1503 годов.
Все находки было решено сделать объектами музейного показа. Летом 2016 года президент дал поручение о создании подземного музейного комплекса – Музея археологии Чудова монастыря.
Территория Московского Кремля включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обо всех реставрационных и строительных работах в соответствующем порядке был уведомлен Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.
Чудов монастырь - РИА Новости, 1920, 31.07.2014
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История Чудова монастыря и собора Чуда св. Архистратига МихаилаПрезидент России Владимир Путин предложил план преобразований территории внутри Московского Кремля, в частности, восстановить два монастыря и церковь, находившиеся на месте 14-го корпуса Кремля до 1930 года.
 
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