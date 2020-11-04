https://ria.ru/20201104/mishustin-1583019802.html

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём народного единства, и напомнил о связанной с ним исторической дате, телеграмма опубликована на сайте РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:10

2020-11-04T14:10

2020-11-04T16:47

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём народного единства, и напомнил о связанной с ним исторической дате, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Премьер отметил, что сегодня любовь к родине, согласие и взаимопомощь - основные ценности российского общества. По его словам, они помогают противостоять современным вызовам, а также объединяют россиян для решения важнейших государственных задач, направленных на развитие страны."Желаю вам успехов в работе. Здоровья, мира, благополучия вам и вашим близким", - подчеркнул премьер.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/prazdnik-1583009612.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество