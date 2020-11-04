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https://ria.ru/20201104/mh17-1583041493.html
Защита по делу MH17 потребовала допросить анонимных свидетелей
Защита по делу MH17 потребовала допросить анонимных свидетелей
Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова хочет допросить ряд анонимных свидетелей, которые якобы видели ЗРК "Бук",... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:47
2020-11-04T18:34
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова хочет допросить ряд анонимных свидетелей, которые якобы видели ЗРК "Бук", его транспортировку и запуск ракеты в районе авиакатастрофы, так как показаний, которые они дали, недостаточно для того, чтобы считать их достоверными, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате.Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе."Свидетель S39 заявил, что он видел ЗРК "Бук" в определенной местности… Еще один свидетель заявил, что он видел запуск "Бука". Защита хотела бы допросить этих людей, чтобы спросить у них, что именно они видели, где, с какой позиции. Это требуется для того, чтобы определить достоверность показаний", - заявила адвокат на слушаниях в среду.По ее словам, этих деталей нет в досье.Тен Дуссхате также упомянула показания другого свидетеля, который якобы видел транспортировку "Бука" с 15 по 16 июля 2014 и видел его запуск 17 июля из района Первомайского."Мы бы хотели в подробностях знать, что конкретно он видел, откуда. Это также неизвестно", - отметила она.Также защита хотела бы допросить свидетеля, который заявил, что якобы видел ЗРК "Бук" в Снежном после крушения. "Нам неизвестно, сколько времени прошло между взрывом и тем моментом, когда он увидел "Бук". Неясно, где он (свидетель – ред.) был в это время, где он слышал взрыв и где именно видел "Бук". Вся эта информация нужна, чтобы убедиться в надежности свидетеля", - пояснила адвокат.Кроме того тен Дуссхате заявила, что хочет допросить экс-командира "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, так как он может рассказать, передвигался ли ЗРК "Бук"&nbsp; через&nbsp; КПП между Торезом и Снежным в день трагедии."Цемах заявлял Совместной следственной группе (ССГ), что не видел ракеты "Бук" в Снежном 17 июля 2014 года… Он как раз тот человек, который имеет возможность рассказать больше о наличии или отсутствии "Бука" в тот день. Мы бы хотели спросить его об этом", - сказала адвокат.По ее словам, Цемах также заявлял, что находился на КПП между Снежным и Торезом в тот день."Если ЗРК "Бук" был транспортирован по маршруту, о котором заявляла Совместная следственная группа (ССГ), он должен был пройти через это КПП. Защита желает допросить Цемаха по этому поводу, видел ли он "Бук" или слышал что-то об этом. Если он был там, но не видел "Бук", то это является препятствием для версии обвинения в отношении маршрута (транспортировки ЗРК "Бук" - ред.)", - отметила тен Дуссхате.Единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582870381.html
https://ria.ru/20201018/mh17-1580350921.html
https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html
https://ria.ru/20200717/1574517296.html
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mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), нидерланды, в мире

Защита по делу MH17 потребовала допросить анонимных свидетелей

16:47 04.11.2020 (обновлено: 18:34 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова хочет допросить ряд анонимных свидетелей, которые якобы видели ЗРК "Бук", его транспортировку и запуск ракеты в районе авиакатастрофы, так как показаний, которые они дали, недостаточно для того, чтобы считать их достоверными, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате.
Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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"Свидетель S39 заявил, что он видел ЗРК "Бук" в определенной местности… Еще один свидетель заявил, что он видел запуск "Бука". Защита хотела бы допросить этих людей, чтобы спросить у них, что именно они видели, где, с какой позиции. Это требуется для того, чтобы определить достоверность показаний", - заявила адвокат на слушаниях в среду.
По ее словам, этих деталей нет в досье.
Тен Дуссхате также упомянула показания другого свидетеля, который якобы видел транспортировку "Бука" с 15 по 16 июля 2014 и видел его запуск 17 июля из района Первомайского.
"Мы бы хотели в подробностях знать, что конкретно он видел, откуда. Это также неизвестно", - отметила она.
Также защита хотела бы допросить свидетеля, который заявил, что якобы видел ЗРК "Бук" в Снежном после крушения. "Нам неизвестно, сколько времени прошло между взрывом и тем моментом, когда он увидел "Бук". Неясно, где он (свидетель – ред.) был в это время, где он слышал взрыв и где именно видел "Бук". Вся эта информация нужна, чтобы убедиться в надежности свидетеля", - пояснила адвокат.
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Кроме того тен Дуссхате заявила, что хочет допросить экс-командира "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, так как он может рассказать, передвигался ли ЗРК "Бук"  через  КПП между Торезом и Снежным в день трагедии.
"Цемах заявлял Совместной следственной группе (ССГ), что не видел ракеты "Бук" в Снежном 17 июля 2014 года… Он как раз тот человек, который имеет возможность рассказать больше о наличии или отсутствии "Бука" в тот день. Мы бы хотели спросить его об этом", - сказала адвокат.
По ее словам, Цемах также заявлял, что находился на КПП между Снежным и Торезом в тот день.
"Если ЗРК "Бук" был транспортирован по маршруту, о котором заявляла Совместная следственная группа (ССГ), он должен был пройти через это КПП. Защита желает допросить Цемаха по этому поводу, видел ли он "Бук" или слышал что-то об этом. Если он был там, но не видел "Бук", то это является препятствием для версии обвинения в отношении маршрута (транспортировки ЗРК "Бук" - ред.)", - отметила тен Дуссхате.
Единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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Подозреваемый по делу MH17 рассказал, где был "Бук" ВСУ в день катастрофы
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыВ мире
 
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