В Крыму ответили МИД Украины на слова о "полуострове страха"
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пропагандистским клише сравнение украинским МИД Крыма с территорией страха и посоветовал киевским властям посмотреть в зеркало.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, выступая на полях 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила, что Крым превратили в полуостров страха, где продолжаются "репрессии против граждан Украины, которые выступают против оккупации". По ее словам, на полуострове продолжается политика незаконного заключения украинцев и крымских татар. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.
"Пропагандистские зубодробительные клише в отношении Крыма, которыми усеяно данное выступление, имеют такое же отношение к реальности, как подвиги древних укров к пятнам на солнце", - сказал РИА Новости Молохов.
Представитель Крыма посоветовал украинским властям внимательно посмотреться в зеркало, прежде чем делать такие заявления.
"Пусть посмотрят в зеркало и ужаснутся, увидев там Гуляй поле, махновщину, зону бардака и тотальной безответственности", - подчеркнул Молохов.
30 октября, 17:29В Крыму ответили на призыв США к России покинуть полуостров