https://ria.ru/20201104/krym-1583011199.html

В Крыму ответили МИД Украины на слова о "полуострове страха"

В Крыму ответили МИД Украины на слова о "полуострове страха"

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пропагандистским клише сравнение... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:15

2020-11-04T13:15

2020-11-04T13:15

эмине джапарова

мид украины

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пропагандистским клише сравнение украинским МИД Крыма с территорией страха и посоветовал киевским властям посмотреть в зеркало.Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, выступая на полях 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила, что Крым превратили в полуостров страха, где продолжаются "репрессии против граждан Украины, которые выступают против оккупации". По ее словам, на полуострове продолжается политика незаконного заключения украинцев и крымских татар. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины."Пропагандистские зубодробительные клише в отношении Крыма, которыми усеяно данное выступление, имеют такое же отношение к реальности, как подвиги древних укров к пятнам на солнце", - сказал РИА Новости Молохов.Представитель Крыма посоветовал украинским властям внимательно посмотреться в зеркало, прежде чем делать такие заявления.

https://ria.ru/20201104/krym-1582999165.html

https://ria.ru/20201030/krym-1582329865.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмине джапарова, мид украины, республика крым, украина, в мире