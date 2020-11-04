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В Крыму ответили МИД Украины на слова о "полуострове страха"
В Крыму ответили МИД Украины на слова о "полуострове страха"
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пропагандистским клише сравнение... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:15
2020-11-04T13:15
эмине джапарова
мид украины
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пропагандистским клише сравнение украинским МИД Крыма с территорией страха и посоветовал киевским властям посмотреть в зеркало.Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, выступая на полях 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила, что Крым превратили в полуостров страха, где продолжаются "репрессии против граждан Украины, которые выступают против оккупации". По ее словам, на полуострове продолжается политика незаконного заключения украинцев и крымских татар. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины."Пропагандистские зубодробительные клише в отношении Крыма, которыми усеяно данное выступление, имеют такое же отношение к реальности, как подвиги древних укров к пятнам на солнце", - сказал РИА Новости Молохов.Представитель Крыма посоветовал украинским властям внимательно посмотреться в зеркало, прежде чем делать такие заявления.
https://ria.ru/20201104/krym-1582999165.html
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республика крым
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эмине джапарова, мид украины, республика крым, украина, в мире

В Крыму ответили МИД Украины на слова о "полуострове страха"

13:15 04.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пропагандистским клише сравнение украинским МИД Крыма с территорией страха и посоветовал киевским властям посмотреть в зеркало.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, выступая на полях 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила, что Крым превратили в полуостров страха, где продолжаются "репрессии против граждан Украины, которые выступают против оккупации". По ее словам, на полуострове продолжается политика незаконного заключения украинцев и крымских татар. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
11:41
Украинская община Крыма оценила заявление Киева о "полуострове страха"
"Пропагандистские зубодробительные клише в отношении Крыма, которыми усеяно данное выступление, имеют такое же отношение к реальности, как подвиги древних укров к пятнам на солнце", - сказал РИА Новости Молохов.
Представитель Крыма посоветовал украинским властям внимательно посмотреться в зеркало, прежде чем делать такие заявления.
"Пусть посмотрят в зеркало и ужаснутся, увидев там Гуляй поле, махновщину, зону бардака и тотальной безответственности", - подчеркнул Молохов.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 17:29
В Крыму ответили на призыв США к России покинуть полуостров
 
Эмине ДжапароваМИД УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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