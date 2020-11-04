https://ria.ru/20201104/krym-1582999165.html

Украинская община Крыма оценила заявление Киева о "полуострове страха"

Украинская община Крыма оценила заявление Киева о "полуострове страха"

Настоящая территория страха — это Украина, где притесняют русскоязычное население и нет свободы слова, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:41

2020-11-04T11:41

2020-11-04T16:34

россия

эмине джапарова

украинская православная церковь

мид украины

республика крым

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156173/74/1561737448_0:155:1700:1111_1400x0_80_0_0_11a741d0f5cd3e9297bd73132d5b2460.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Настоящая территория страха — это Украина, где притесняют русскоязычное население и нет свободы слова, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.Так она прокомментировала слова первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая, выступая на полях 75-й сессии Генассамблеи ООН, заявила, что Крым превратился в "полуостров страха", где продолжаются "репрессии против граждан Украины"."Настоящая территория страха — это Украина. Именно там многомиллионное русскоязычное население не может говорить на своем родном русском языке, там ущемляют права верующих крупнейшей конфессии в стране Украинской православной церкви Московского патриархата, на Украине нет свободы слова, а неугодных журналистов просто уничтожают", — сказала Гридчина РИА Новости.По ее словам, заявления представителей украинского МИД, основанные на откровенной лжи, вызывают возмущение."Смотря на работу МИД Украины, мы думали, что хуже быть уже не может. Но, как оказалось, Джапарова, которая поставлена на свою должность исключительно по политическим мотивам, а не по профессиональным, удачно продолжает "пробивать дно" в украинском МИД", — отметила Гридчина.

https://ria.ru/20201103/krym-1582758111.html

https://ria.ru/20201102/krym-1582729414.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эмине джапарова, украинская православная церковь, мид украины, республика крым, оон, украина, в мире