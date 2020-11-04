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Украинская община Крыма оценила заявление Киева о "полуострове страха"
Украинская община Крыма оценила заявление Киева о "полуострове страха"
Настоящая территория страха — это Украина, где притесняют русскоязычное население и нет свободы слова, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:41
2020-11-04T16:34
россия
эмине джапарова
украинская православная церковь
мид украины
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Настоящая территория страха — это Украина, где притесняют русскоязычное население и нет свободы слова, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.Так она прокомментировала слова первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая, выступая на полях 75-й сессии Генассамблеи ООН, заявила, что Крым превратился в "полуостров страха", где продолжаются "репрессии против граждан Украины"."Настоящая территория страха — это Украина. Именно там многомиллионное русскоязычное население не может говорить на своем родном русском языке, там ущемляют права верующих крупнейшей конфессии в стране Украинской православной церкви Московского патриархата, на Украине нет свободы слова, а неугодных журналистов просто уничтожают", — сказала Гридчина РИА Новости.По ее словам, заявления представителей украинского МИД, основанные на откровенной лжи, вызывают возмущение."Смотря на работу МИД Украины, мы думали, что хуже быть уже не может. Но, как оказалось, Джапарова, которая поставлена на свою должность исключительно по политическим мотивам, а не по профессиональным, удачно продолжает "пробивать дно" в украинском МИД", — отметила Гридчина.
https://ria.ru/20201103/krym-1582758111.html
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россия
республика крым
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россия, эмине джапарова, украинская православная церковь, мид украины, республика крым, оон, украина, в мире

Украинская община Крыма оценила заявление Киева о "полуострове страха"

11:41 04.11.2020 (обновлено: 16:34 04.11.2020)
 
© фото предоставлено Анастасей ГридчинойПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© фото предоставлено Анастасей Гридчиной
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Настоящая территория страха — это Украина, где притесняют русскоязычное население и нет свободы слова, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Так она прокомментировала слова первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая, выступая на полях 75-й сессии Генассамблеи ООН, заявила, что Крым превратился в "полуостров страха", где продолжаются "репрессии против граждан Украины".
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"Настоящая территория страха — это Украина. Именно там многомиллионное русскоязычное население не может говорить на своем родном русском языке, там ущемляют права верующих крупнейшей конфессии в стране Украинской православной церкви Московского патриархата, на Украине нет свободы слова, а неугодных журналистов просто уничтожают", — сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, заявления представителей украинского МИД, основанные на откровенной лжи, вызывают возмущение.
"Смотря на работу МИД Украины, мы думали, что хуже быть уже не может. Но, как оказалось, Джапарова, которая поставлена на свою должность исключительно по политическим мотивам, а не по профессиональным, удачно продолжает "пробивать дно" в украинском МИД", — отметила Гридчина.
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РоссияЭмине ДжапароваУкраинская православная церковьМИД УкраиныРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
 
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