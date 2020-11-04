https://ria.ru/20201104/koropov-1583042918.html

В Сочи нашли самокат сооснователя Skillbox

В Сочи нашли самокат сооснователя Skillbox

Самокат, взятый в аренду сооснователем платформы Skillbox Игорем Короповым, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден на пляже,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:55

2020-11-04T16:55

2020-11-04T16:55

следственный комитет россии (ск рф)

forbes

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

mail.ru group

сочи

происшествия

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СОЧИ, 4 ноя - РИА Новости. Самокат, взятый в аренду сооснователем платформы Skillbox Игорем Короповым, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден на пляже, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", а также специалисты МЧС России на катере в море.В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России подтвердили, что поиски пропавшего мужчины ведутся в акватории моря. Также работают четыре водолаза. В Следственном комитете поясняют, что к поискам привлечены все силы и средства, а также волонтеры и местные жители. Пока поиски результатов не дали.Коропов - победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group. Затем корпорация нарастила свою долю в стартапе с 10% до 60,33%. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201104/vodolazy-1583011690.html

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), forbes, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), mail.ru group, сочи, происшествия