В Сочи нашли самокат сооснователя Skillbox
СОЧИ, 4 ноя - РИА Новости. Самокат, взятый в аренду сооснователем платформы Skillbox Игорем Короповым, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден на пляже, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", а также специалисты МЧС России на катере в море.
"Действительно, на пляже в Сочи обнаружены личные вещи, рюкзак и телефон бизнесмена, а также самокат, очевидно, взятый в аренду", - пояснил собеседник агентства.
В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России подтвердили, что поиски пропавшего мужчины ведутся в акватории моря. Также работают четыре водолаза. В Следственном комитете поясняют, что к поискам привлечены все силы и средства, а также волонтеры и местные жители. Пока поиски результатов не дали.
Коропов - победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group. Затем корпорация нарастила свою долю в стартапе с 10% до 60,33%. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет 5 миллиардов рублей.