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https://ria.ru/20201104/koropov-1583042918.html
В Сочи нашли самокат сооснователя Skillbox
В Сочи нашли самокат сооснователя Skillbox
Самокат, взятый в аренду сооснователем платформы Skillbox Игорем Короповым, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден на пляже,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:55
2020-11-04T16:55
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происшествия
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СОЧИ, 4 ноя - РИА Новости. Самокат, взятый в аренду сооснователем платформы Skillbox Игорем Короповым, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден на пляже, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", а также специалисты МЧС России на катере в море.В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России подтвердили, что поиски пропавшего мужчины ведутся в акватории моря. Также работают четыре водолаза. В Следственном комитете поясняют, что к поискам привлечены все силы и средства, а также волонтеры и местные жители. Пока поиски результатов не дали.Коропов - победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group. Затем корпорация нарастила свою долю в стартапе с 10% до 60,33%. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201104/vodolazy-1583011690.html
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следственный комитет россии (ск рф), forbes, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), mail.ru group, сочи, происшествия

В Сочи нашли самокат сооснователя Skillbox

16:55 04.11.2020
 
© Фото : SkillboxИгорь Коропов
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : Skillbox
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 ноя - РИА Новости. Самокат, взятый в аренду сооснователем платформы Skillbox Игорем Короповым, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден на пляже, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", а также специалисты МЧС России на катере в море.
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
13:19
Водолазы приступили к поиску пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox
"Действительно, на пляже в Сочи обнаружены личные вещи, рюкзак и телефон бизнесмена, а также самокат, очевидно, взятый в аренду", - пояснил собеседник агентства.
В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России подтвердили, что поиски пропавшего мужчины ведутся в акватории моря. Также работают четыре водолаза. В Следственном комитете поясняют, что к поискам привлечены все силы и средства, а также волонтеры и местные жители. Пока поиски результатов не дали.
Коропов - победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group. Затем корпорация нарастила свою долю в стартапе с 10% до 60,33%. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет 5 миллиардов рублей.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ForbesМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Mail.Ru GroupСочиПроисшествия
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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