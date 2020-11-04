https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582993350.html

В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом можно будет тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение 8 дней, заявил РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:56

2020-11-04T10:56

2020-11-04T10:56

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом можно будет тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение 8 дней, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.С 30 октября по 3 ноября число новых случаев коронавирусной инфекции в России держалось на отметке в 18 тысяч (от 18 140 до 18 665). По данным на 4 ноября число новых заражений COVID-19 в стране составило 19 768."Говорить о том, что начался этап стабилизации, можно будет, когда в течение 8 дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше 1", - сказал Горелов.Он уточнил, что до этого периода еще могут фиксироваться незначительные колебания суточных показателей заболеваемости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)