https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582993350.html
В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19
Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом можно будет тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение 8 дней, заявил РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:56
2020-11-04T10:56
2020-11-04T10:56
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582665302_352:669:2687:1982_1400x0_80_0_0_5baf886411433424071098e2eb369aa5.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом можно будет тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение 8 дней, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.С 30 октября по 3 ноября число новых случаев коронавирусной инфекции в России держалось на отметке в 18 тысяч (от 18 140 до 18 665). По данным на 4 ноября число новых заражений COVID-19 в стране составило 19 768."Говорить о том, что начался этап стабилизации, можно будет, когда в течение 8 дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше 1", - сказал Горелов.Он уточнил, что до этого периода еще могут фиксироваться незначительные колебания суточных показателей заболеваемости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582665302_651:663:2424:1993_1400x0_80_0_0_9a292d76e12d9c2e036992427dfb7515.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)