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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582991351.html
В России впервые выявили более 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России впервые выявили более 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России выявили 19 768 случаев COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Число... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:45
2020-11-04T11:31
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 768 случаев COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Число летальных исходов и количество выписавшихся из больниц также обновили максимумы. Предыдущий рекорд по суточному приросту заболеваемости был зафиксирован 1 ноября — 18 665 случаев.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (5826, днем ранее было 5150), Санкт-Петербурге (1031), Подмосковье (569), Нижегородской (417) и Архангельской (389) областях, меньше всего — в Ненецком автономном округе (семь) и на Чукотке (три). При этом у четверти инфицированных заболевание протекает без симптомов.Накануне сообщалось о 18 648 новых случаях. Темп прироста за сутки составил 1,2 процента. Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 693 454 человека. Число летальных исходов, подтвержденных за минувшие сутки, составило 389. Это тоже новый рекорд — предыдущий (366 человек) был зафиксирован 29 октября. Общее число умерших достигло 29 217.Выписались из больниц 15 567 человек — этот показатель обновляет рекорд второй день подряд (накануне сообщалось о 15 331 выздоровевшем). А всего вылечились 1 266 931 человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 46,8 миллиона инфицированных, 1,2 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 9,1 миллиона человек, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582933464.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России впервые выявили более 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки

10:45 04.11.2020 (обновлено: 11:31 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 768 случаев COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Число летальных исходов и количество выписавшихся из больниц также обновили максимумы.
Предыдущий рекорд по суточному приросту заболеваемости был зафиксирован 1 ноября — 18 665 случаев.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (5826, днем ранее было 5150), Санкт-Петербурге (1031), Подмосковье (569), Нижегородской (417) и Архангельской (389) областях, меньше всего — в Ненецком автономном округе (семь) и на Чукотке (три). При этом у четверти инфицированных заболевание протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 18 648 новых случаях. Темп прироста за сутки составил 1,2 процента. Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 693 454 человека.
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Число летальных исходов, подтвержденных за минувшие сутки, составило 389. Это тоже новый рекорд — предыдущий (366 человек) был зафиксирован 29 октября. Общее число умерших достигло 29 217.
Выписались из больниц 15 567 человек — этот показатель обновляет рекорд второй день подряд (накануне сообщалось о 15 331 выздоровевшем). А всего вылечились 1 266 931 человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 46,8 миллиона инфицированных, 1,2 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 9,1 миллиона человек, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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