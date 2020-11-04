Роспотребнадзор спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19
06:06 04.11.2020 (обновлено: 06:20 04.11.2020)
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были минувшим летом, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом", - сказал Горелов.
Он отметил, что процесс стабилизации ситуации займет определенное время. Во многом его продолжительность зависит от того, насколько каждый ответственно и сознательно подходит к соблюдению мер предосторожности.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила РИА Новости, что на пике заболеваемости COVID-19 в России может быть 20 тысяч новых случаев инфицирования в сутки, после чего, вероятно, начнется процесс стабилизации ситуации.
Третьего ноября в России за сутки зафиксировали 18 648 новых случаев COVID-19. Умерли 355 человек. Выздоровели рекордное число пациентов — 15 331. На первом месте по числу выявленных больных — Москва (5150, на 354 меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (944), Подмосковье (567), Нижегородская (391), Архангельская (387), Ростовская (310) области.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 673 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.