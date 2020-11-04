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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582958581.html
Роспотребнадзор спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19
Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были минувшим летом, заявил РИА Новости замдиректора по... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:06
2020-11-04T06:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были минувшим летом, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что процесс стабилизации ситуации займет определенное время. Во многом его продолжительность зависит от того, насколько каждый ответственно и сознательно подходит к соблюдению мер предосторожности. Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила РИА Новости, что на пике заболеваемости COVID-19 в России может быть 20 тысяч новых случаев инфицирования в сутки, после чего, вероятно, начнется процесс стабилизации ситуации.Третьего ноября в России за сутки зафиксировали 18 648 новых случаев COVID-19. Умерли 355 человек. Выздоровели рекордное число пациентов — 15 331. На первом месте по числу выявленных больных — Москва (5150, на 354 меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (944), Подмосковье (567), Нижегородская (391), Архангельская (387), Ростовская (310) области.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 673 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона вылечились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19

06:06 04.11.2020 (обновлено: 06:20 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были минувшим летом, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом", - сказал Горелов.
Он отметил, что процесс стабилизации ситуации займет определенное время. Во многом его продолжительность зависит от того, насколько каждый ответственно и сознательно подходит к соблюдению мер предосторожности.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила РИА Новости, что на пике заболеваемости COVID-19 в России может быть 20 тысяч новых случаев инфицирования в сутки, после чего, вероятно, начнется процесс стабилизации ситуации.
Третьего ноября в России за сутки зафиксировали 18 648 новых случаев COVID-19. Умерли 355 человек. Выздоровели рекордное число пациентов — 15 331. На первом месте по числу выявленных больных — Москва (5150, на 354 меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (944), Подмосковье (567), Нижегородская (391), Архангельская (387), Ростовская (310) области.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 673 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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