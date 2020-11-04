https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582936677.html

Нарколог объяснил механизм влияния алкоголя на коронавирус

Нарколог объяснил механизм влияния алкоголя на коронавирус

Употребление алкоголя при коронавирусе может изменить форму течения болезни, заявил в интервью радио Sputnik руководитель наркологической "Клиники доктора... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T02:11

2020-11-04T02:11

2020-11-04T04:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Употребление алкоголя при коронавирусе может изменить форму течения болезни, заявил в интервью радио Sputnik руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев. Тяжесть коронавирусной инфекции зависит от защитных свойств организма человека. Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни, рассказал нарколог Руслан Исаев."Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям", – рассказал радио Sputnik нарколог.Руслан Исаев напомнил, что многие лекарства, применяемые при лечении коронавируса, несовместимы с алкоголем."Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах", – пояснил врач. К счастью, во время болезни может сработать защитная реакция организма, когда вслед за ухудшением состояния пропадает желание выпить, отметил нарколог."Если мы имеем тяжелое и среднее течение инфекционного заболевания, в том числе ковида, то это ситуация субъективно неприятная. Как правило, большого желания употреблять алкоголь и усугублять ситуацию – нет. Другими словами, если человек уже серьезно заболел, то, скорее всего, он не будет продолжать употреблять," – объяснил радио Sputnik Руслан Исаев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201025/eda-1581406742.html

https://ria.ru/20201002/vaktsinatsiya-1578098561.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество