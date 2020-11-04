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Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
Главный врач махачкалинской городской клинической больницы №1 Гаджимурад Малаев отстранен от должности после представления прокуратуры, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:06
2020-11-04T01:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 4 ноя – РИА Новости. Главный врач махачкалинской городской клинической больницы №1 Гаджимурад Малаев отстранен от должности после представления прокуратуры, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.По информации пресс-службы, внутренняя проверка показала, что было несколько случаев, когда пациентов городской больницы направляли долечиваться в частную клинику, аффилированную с Малаевым.Малаев награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, махачкала, общество

Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили

01:06 04.11.2020 (обновлено: 01:29 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 ноя – РИА Новости. Главный врач махачкалинской городской клинической больницы №1 Гаджимурад Малаев отстранен от должности после представления прокуратуры, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.
"Малаев отстранен от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства. У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой Городской клинической больницы", – сообщили в ведомстве.
По информации пресс-службы, внутренняя проверка показала, что было несколько случаев, когда пациентов городской больницы направляли долечиваться в частную клинику, аффилированную с Малаевым.
Малаев награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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