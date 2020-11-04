https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582931902.html

Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили

Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили

Главный врач махачкалинской городской клинической больницы №1 Гаджимурад Малаев отстранен от должности после представления прокуратуры, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T01:06

2020-11-04T01:06

2020-11-04T01:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика дагестан

махачкала

общество

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МАХАЧКАЛА, 4 ноя – РИА Новости. Главный врач махачкалинской городской клинической больницы №1 Гаджимурад Малаев отстранен от должности после представления прокуратуры, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.По информации пресс-службы, внутренняя проверка показала, что было несколько случаев, когда пациентов городской больницы направляли долечиваться в частную клинику, аффилированную с Малаевым.Малаев награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

махачкала

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, махачкала, общество