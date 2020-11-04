Браверман: качество заявок на конкурс "Экспортер года" очень высокое
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГенеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Александр Браверман
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Высокое качество товаров и услуг, которые российские высокотехнологичные компании представили на Всероссийский конкурс "Экспортер года-2020", позволяет не только обеспечить внутренние потребности в таких продуктах, но и выйти на рынки технологически развитых стран, считает генеральный директор Корпорации МСП, член федеральной конкурсной комиссии Александр Браверман.
Заседание федеральной конкурсной комиссии конкурса "Экспортер года-2020" прошло 2 ноября под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Как сообщил Российский экспортный центр, в этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – свыше 1700, в ходе окружных этапов конкурса между соискателями развернулась активная конкуренция. В результате голосования среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в одной из номинаций две компании разделили первое место.
"Очень высокий уровень конкуренции, что важно - много высокотехнологичных компаний, которые экспортируют и программные продукты, и сопровождение к ним. Это те отрасли, которые показывают рост как внутри страны, так и экспортный потенциал. Причём качество товаров и услуг настолько высокое, что позволяет "импортозаместить" продукцию, которая поставлялась из-за рубежа. Качественные характеристики настолько высоки, что позволяют пробиться на зарубежные рынки, не только традиционные, но и на рынки Европы, Канады и США", - привели в пресс-службе корпорации комментарий Бравермана.
Как отметил на заседании Белоусов, в условиях спада на зарубежных рынках с вязи с пандемией, правительству особенно важно поддерживать бизнес в целом и экспортно ориентированные компании, в частности. Он напомнил, что за период с 2021 до 2024 года предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку экспорта беспрецедентную сумму – 650 миллиардов рублей.
Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, комментируя итоги премии "Экспортер года", отметил, что банк активно сотрудничает с малыми и средними компаниями-экспортерами на этапе предэкспорта.
"Мы финансируем в рамках льготных программ кредитования инвестиционные расходы и предоставляем оборотные средства. Среди наших клиентов в большинстве случаев - высокотехнологичные компании, которые экспортируют продукты, например, химического или электротехнического производства", - привели его слова в пресс-службе банка.