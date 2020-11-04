https://ria.ru/20201104/konkurs-1583046445.html

Браверман: качество заявок на конкурс "Экспортер года" очень высокое

Браверман: качество заявок на конкурс "Экспортер года" очень высокое

РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:22

2020-11-04T17:22

2020-11-04T17:22

корпорация мсп

дмитрий голованов

мсп банк

андрей белоусов

александр браверман

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Высокое качество товаров и услуг, которые российские высокотехнологичные компании представили на Всероссийский конкурс "Экспортер года-2020", позволяет не только обеспечить внутренние потребности в таких продуктах, но и выйти на рынки технологически развитых стран, считает генеральный директор Корпорации МСП, член федеральной конкурсной комиссии Александр Браверман.Заседание федеральной конкурсной комиссии конкурса "Экспортер года-2020" прошло 2 ноября под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Как сообщил Российский экспортный центр, в этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – свыше 1700, в ходе окружных этапов конкурса между соискателями развернулась активная конкуренция. В результате голосования среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в одной из номинаций две компании разделили первое место."Очень высокий уровень конкуренции, что важно - много высокотехнологичных компаний, которые экспортируют и программные продукты, и сопровождение к ним. Это те отрасли, которые показывают рост как внутри страны, так и экспортный потенциал. Причём качество товаров и услуг настолько высокое, что позволяет "импортозаместить" продукцию, которая поставлялась из-за рубежа. Качественные характеристики настолько высоки, что позволяют пробиться на зарубежные рынки, не только традиционные, но и на рынки Европы, Канады и США", - привели в пресс-службе корпорации комментарий Бравермана.Как отметил на заседании Белоусов, в условиях спада на зарубежных рынках с вязи с пандемией, правительству особенно важно поддерживать бизнес в целом и экспортно ориентированные компании, в частности. Он напомнил, что за период с 2021 до 2024 года предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку экспорта беспрецедентную сумму – 650 миллиардов рублей.Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, комментируя итоги премии "Экспортер года", отметил, что банк активно сотрудничает с малыми и средними компаниями-экспортерами на этапе предэкспорта."Мы финансируем в рамках льготных программ кредитования инвестиционные расходы и предоставляем оборотные средства. Среди наших клиентов в большинстве случаев - высокотехнологичные компании, которые экспортируют продукты, например, химического или электротехнического производства", - привели его слова в пресс-службе банка.

https://ria.ru/20201031/finansirovanie-1582472219.html

https://ria.ru/20201031/predprinimatelstvo-1582471736.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, дмитрий голованов, мсп банк, андрей белоусов, александр браверман, новости компаний - экономика, экономика