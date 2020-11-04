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Республика Татарстан
https://ria.ru/20201104/kazan-1583023098.html
Оператор "еАптека" откроет хаб и курьерскую службу в Казани
Оператор "еАптека" откроет хаб и курьерскую службу в Казани
Один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами "еАптека" до конца ноября откроет электронный хаб и курьерскую службу в Казани, сообщает... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:39
2020-11-04T14:39
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами "еАптека" до конца ноября откроет электронный хаб и курьерскую службу в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Вскоре в Казани появится один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами "еАптека".Такая договорённость была достигнута во время встречи президента Республики Татарстан с главой Сбербанка. Рустам Минниханов поручил организовать в короткие сроки электронный хаб лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.Как отмечается, в среду Минниханов побывал на месте, где планируется разместить центр, это здание по адресу Саид Галеева, 6 в центре города, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Президенту республики доложили, что на существующих площадях разместится электронный хаб лекарственных препаратов, а также курьерская служба.Доставка препаратов по Казани, как подчеркивается, будет осуществляться в течение часа. Минниханов поручил совместно с министерством здравоохранения республики, управлением Роспотребнадзора по Татарстану, а также ГУП "Таттехмедфарм" проработать вопрос размещения на объектах республиканской фармацевтической организации в крупных городах республики складов "еАптеки" для того, чтобы обеспечивать необходимыми препаратами все медицинские учреждения и жителей Татарстана."Нам важно, чтобы люди имели возможность быстро и без труда приобрести те лекарственные препараты, которые им нужны", - резюмировал президент Татарстана, слова которого приводятся в сообщении. Центр собираются открыть уже 27 ноября.Татарстан, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, остаётся одним из регионов РФ с наименьшим темпом прироста заболевания COVID-19 – 0,5%. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии – 8596 случаев. За весь период выздоровели 7644 человека. Умерли от новой коронавирусной инфекции 112 жителей республики.
https://ria.ru/20200924/moshennichestvo-1577723749.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/lidery-1582605184.html
республика татарстан (татарстан)
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Оператор "еАптека" откроет хаб и курьерскую службу в Казани

14:39 04.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖилые дома в Казани
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами "еАптека" до конца ноября откроет электронный хаб и курьерскую службу в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Вскоре в Казани появится один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами "еАптека".Такая договорённость была достигнута во время встречи президента Республики Татарстан с главой Сбербанка. Рустам Минниханов поручил организовать в короткие сроки электронный хаб лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в среду Минниханов побывал на месте, где планируется разместить центр, это здание по адресу Саид Галеева, 6 в центре города, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Президенту республики доложили, что на существующих площадях разместится электронный хаб лекарственных препаратов, а также курьерская служба.
Доставка препаратов по Казани, как подчеркивается, будет осуществляться в течение часа. Минниханов поручил совместно с министерством здравоохранения республики, управлением Роспотребнадзора по Татарстану, а также ГУП "Таттехмедфарм" проработать вопрос размещения на объектах республиканской фармацевтической организации в крупных городах республики складов "еАптеки" для того, чтобы обеспечивать необходимыми препаратами все медицинские учреждения и жителей Татарстана.
"Нам важно, чтобы люди имели возможность быстро и без труда приобрести те лекарственные препараты, которые им нужны", - резюмировал президент Татарстана, слова которого приводятся в сообщении. Центр собираются открыть уже 27 ноября.
Татарстан, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, остаётся одним из регионов РФ с наименьшим темпом прироста заболевания COVID-19 – 0,5%. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии – 8596 случаев. За весь период выздоровели 7644 человека. Умерли от новой коронавирусной инфекции 112 жителей республики.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
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