https://ria.ru/20201104/kazan-1583023098.html

Оператор "еАптека" откроет хаб и курьерскую службу в Казани

Оператор "еАптека" откроет хаб и курьерскую службу в Казани

Один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами "еАптека" до конца ноября откроет электронный хаб и курьерскую службу в Казани, сообщает... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:39

2020-11-04T14:39

2020-11-04T14:39

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156057/91/1560579130_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_b1e468574ef820ffe5c096c3f0d41ff4.jpg

КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами "еАптека" до конца ноября откроет электронный хаб и курьерскую службу в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Вскоре в Казани появится один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами "еАптека".Такая договорённость была достигнута во время встречи президента Республики Татарстан с главой Сбербанка. Рустам Минниханов поручил организовать в короткие сроки электронный хаб лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.Как отмечается, в среду Минниханов побывал на месте, где планируется разместить центр, это здание по адресу Саид Галеева, 6 в центре города, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Президенту республики доложили, что на существующих площадях разместится электронный хаб лекарственных препаратов, а также курьерская служба.Доставка препаратов по Казани, как подчеркивается, будет осуществляться в течение часа. Минниханов поручил совместно с министерством здравоохранения республики, управлением Роспотребнадзора по Татарстану, а также ГУП "Таттехмедфарм" проработать вопрос размещения на объектах республиканской фармацевтической организации в крупных городах республики складов "еАптеки" для того, чтобы обеспечивать необходимыми препаратами все медицинские учреждения и жителей Татарстана."Нам важно, чтобы люди имели возможность быстро и без труда приобрести те лекарственные препараты, которые им нужны", - резюмировал президент Татарстана, слова которого приводятся в сообщении. Центр собираются открыть уже 27 ноября.Татарстан, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, остаётся одним из регионов РФ с наименьшим темпом прироста заболевания COVID-19 – 0,5%. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии – 8596 случаев. За весь период выздоровели 7644 человека. Умерли от новой коронавирусной инфекции 112 жителей республики.

https://ria.ru/20200924/moshennichestvo-1577723749.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/lidery-1582605184.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество