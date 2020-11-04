https://ria.ru/20201104/karabakh-1583035038.html
Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в Карабахе
Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в Карабахе
Россия делает все возможное, чтобы конфликт на Южном Кавказе был как можно скорее закончен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:57
2020-11-04T15:57
2020-11-04T16:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы конфликт на Южном Кавказе был как можно скорее закончен, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, Россия делает всё, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен, и как можно быстрее", - заявил Путин на видеоконференции с представителями религиозных конфессий в День народного единства.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
россия
нагорный карабах
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире