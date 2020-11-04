https://ria.ru/20201104/karabakh-1583035038.html

Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в Карабахе

Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в Карабахе

Россия делает все возможное, чтобы конфликт на Южном Кавказе был как можно скорее закончен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:57

2020-11-04T15:57

2020-11-04T16:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы конфликт на Южном Кавказе был как можно скорее закончен, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, Россия делает всё, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен, и как можно быстрее", - заявил Путин на видеоконференции с представителями религиозных конфессий в День народного единства.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире