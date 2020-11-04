https://ria.ru/20201104/karabakh-1583034740.html

Карабах заявил о частичном закрытии дороги Шуши-Лачин из-за диверсантов

Карабах заявил о частичном закрытии дороги Шуши-Лачин из-за диверсантов

Некоторые участки дороги Шуши-Лачин в Карабахе закрыты для гражданских лиц в рамках поисковых работ в связи с возможным проникновением азербайджанских... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:54

2020-11-04T15:54

2020-11-04T15:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Некоторые участки дороги Шуши-Лачин в Карабахе закрыты для гражданских лиц в рамках поисковых работ в связи с возможным проникновением азербайджанских диверсантов, сообщается на странице Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Facebook."В настоящее время подразделения Армии обороны ведут поисковые работы в направлении возможного проникновения вражеских диверсионных групп. В связи с этим некоторые участки автодороги Шуши-Бердзор (Лачин) закрыты для гражданских лиц", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире