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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201104/karabakh-1582971952.html
Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении несут потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта в зоне боевых действий в Карабахе и... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:37
2020-11-04T08:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
т-72 "урал"
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении несут потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта в зоне боевых действий в Карабахе и вынуждены были отступить.В МО добавили, что "в течение суток были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 3 гаубицы-пушки Д-30, 1 зенитная установка "Застава М-55", 1 тактический БПЛА, 3 военных грузовика противника"."В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", - заявляет Минобороны Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html
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минобороны азербайджана, обсе, т-72 "урал", нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе

08:37 04.11.2020 (обновлено: 08:43 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении несут потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта в зоне боевых действий в Карабахе и вынуждены были отступить.
"В течение дня 3 ноября и в ночь на 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
В МО добавили, что "в течение суток были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 3 гаубицы-пушки Д-30, 1 зенитная установка "Застава М-55", 1 тактический БПЛА, 3 военных грузовика противника".
"В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", - заявляет Минобороны Азербайджана.
Часть реактивного снаряда, упавшего на кладбище в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
08:00
"Миру интересен не Карабах, а деньги". Как выживают под обстрелами
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕТ-72 "Урал"Нагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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