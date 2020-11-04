https://ria.ru/20201104/griby-1583039769.html

Двое мужчин тайно собрали 40 килограммов грибов в зоне Чернобыльской АЭС

Двое мужчин тайно собрали 40 килограммов грибов в зоне Чернобыльской АЭС

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали двух мужчин, которые собирали там грибы, сообщила пресс-служба Государственной пограничной... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:34

2020-11-04T16:34

2020-11-04T17:11

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали двух мужчин, которые собирали там грибы, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.Грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, изъяли. На задержанных оформили протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Обоим грозит штраф.Кроме того, пограничники усмотрели в действиях грибников признаки уголовного преступления: украинский Уголовный кодекс предусматривает наказание за перемещение за пределы зоны отчуждения. Максимальный срок по этой статье — три года лишения свободы.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине от радиационного загрязнения пострадали около 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента территории республики), в России — 19 регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20200624/1573409185.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыльская аэс, белоруссия, украина, в мире