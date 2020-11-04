Двое мужчин тайно собрали 40 килограммов грибов в зоне Чернобыльской АЭС
16:34 04.11.2020 (обновлено: 17:11 04.11.2020)
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали двух мужчин, которые собирали там грибы, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Оба грибника, жители соседних сел, незаконно проникли в зону отчуждения. На момент встречи с правоохранителями мужчины собрали всего около 40 килограммов грибов. По словам нарушителей, собирали для собственного потребления", — говорится в сообщении.
Грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, изъяли. На задержанных оформили протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Обоим грозит штраф.
Кроме того, пограничники усмотрели в действиях грибников признаки уголовного преступления: украинский Уголовный кодекс предусматривает наказание за перемещение за пределы зоны отчуждения. Максимальный срок по этой статье — три года лишения свободы.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине от радиационного загрязнения пострадали около 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента территории республики), в России — 19 регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.