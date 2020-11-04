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https://ria.ru/20201104/griby-1583039769.html
Двое мужчин тайно собрали 40 килограммов грибов в зоне Чернобыльской АЭС
Двое мужчин тайно собрали 40 килограммов грибов в зоне Чернобыльской АЭС
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали двух мужчин, которые собирали там грибы, сообщила пресс-служба Государственной пограничной... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:34
2020-11-04T17:11
чернобыльская аэс
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали двух мужчин, которые собирали там грибы, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.Грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, изъяли. На задержанных оформили протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Обоим грозит штраф.Кроме того, пограничники усмотрели в действиях грибников признаки уголовного преступления: украинский Уголовный кодекс предусматривает наказание за перемещение за пределы зоны отчуждения. Максимальный срок по этой статье — три года лишения свободы.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине от радиационного загрязнения пострадали около 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента территории республики), в России — 19 регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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чернобыльская аэс, белоруссия, украина, в мире

Двое мужчин тайно собрали 40 килограммов грибов в зоне Чернобыльской АЭС

16:34 04.11.2020 (обновлено: 17:11 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевГрибы, собранные в лесу в Новосибирской области
Грибы, собранные в лесу в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали двух мужчин, которые собирали там грибы, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Оба грибника, жители соседних сел, незаконно проникли в зону отчуждения. На момент встречи с правоохранителями мужчины собрали всего около 40 килограммов грибов. По словам нарушителей, собирали для собственного потребления", — говорится в сообщении.

Грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, изъяли. На задержанных оформили протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Обоим грозит штраф.
Кроме того, пограничники усмотрели в действиях грибников признаки уголовного преступления: украинский Уголовный кодекс предусматривает наказание за перемещение за пределы зоны отчуждения. Максимальный срок по этой статье — три года лишения свободы.
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине от радиационного загрязнения пострадали около 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента территории республики), в России — 19 регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
 
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