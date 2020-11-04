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https://ria.ru/20201104/gorgadze-1582951598.html
Адвокат семьи убитого из-за чата волгоградца выступил с предупреждением
Адвокат семьи убитого из-за чата волгоградца выступил с предупреждением
Член Совета при президенте России по правам человека, юрист Шота Горгадзе объявил в своем Telegram, что стал представителем интересов потерпевших в деле о... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:49
2020-11-04T04:55
шота горгадзе
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Член Совета при президенте России по правам человека, юрист Шота Горгадзе объявил в своем Telegram, что стал представителем интересов потерпевших в деле о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, обратившись к защитникам обвиняемого с предупреждением.Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, 1 ноября он скончался. Самого Мелконяна арестовали до 24 декабря."Убийце было наплевать, что Роман один содержит и воспитывает двенадцатилетнюю дочь, оставшуюся после смерти отца сиротой", - написал Горгадзе.Он обратился к тем, кто, по его мнению, может попытаться вступиться за обвиняемого."Даже не пробуйте "отмазать" убийцу! Пока я в этом деле (а я буду в этом деле до конца!), никому не дам из ходоков облегчить судьбу Арсена ни на йоту!" - заявил юрист, заверив, что не поддастся ни угрозам, ни уговорам, в том числе со стороны диаспоры.По словам Горгадзе, он сделает все, чтобы это дело было на особом контроле у председателя СК Александра Бастрыкина, а обвиняемый понес максимально суровое наказание.Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведения оперативного и качественного расследования.
https://ria.ru/20201103/ssora-1582756841.html
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Новости
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шота горгадзе, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, происшествия

Адвокат семьи убитого из-за чата волгоградца выступил с предупреждением

04:49 04.11.2020 (обновлено: 04:55 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповЧлен Общественной палаты РФ Шота Горгадзе
Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Член Совета при президенте России по правам человека, юрист Шота Горгадзе объявил в своем Telegram, что стал представителем интересов потерпевших в деле о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, обратившись к защитникам обвиняемого с предупреждением.
Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, 1 ноября он скончался. Самого Мелконяна арестовали до 24 декабря.
Цветы в память о погибшем Романе Гребенюке на улице Коммунистической в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 05:19
Бывшая жена убитого из-за чата волгоградца раскрыла подробности конфликта
"Убийце было наплевать, что Роман один содержит и воспитывает двенадцатилетнюю дочь, оставшуюся после смерти отца сиротой", - написал Горгадзе.
Он обратился к тем, кто, по его мнению, может попытаться вступиться за обвиняемого.
"Даже не пробуйте "отмазать" убийцу! Пока я в этом деле (а я буду в этом деле до конца!), никому не дам из ходоков облегчить судьбу Арсена ни на йоту!" - заявил юрист, заверив, что не поддастся ни угрозам, ни уговорам, в том числе со стороны диаспоры.
По словам Горгадзе, он сделает все, чтобы это дело было на особом контроле у председателя СК Александра Бастрыкина, а обвиняемый понес максимально суровое наказание.
Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведения оперативного и качественного расследования.
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 18:47
Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца
 
Шота ГоргадзеСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВолгоградПроисшествия
 
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