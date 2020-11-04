https://ria.ru/20201104/gorgadze-1582951598.html

Адвокат семьи убитого из-за чата волгоградца выступил с предупреждением

Адвокат семьи убитого из-за чата волгоградца выступил с предупреждением

Член Совета при президенте России по правам человека, юрист Шота Горгадзе объявил в своем Telegram, что стал представителем интересов потерпевших в деле о... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:49

2020-11-04T04:49

2020-11-04T04:55

шота горгадзе

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

волгоград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/99042/76/990427618_0:0:1849:1040_1400x0_80_0_0_6a4ec5c6b097372a897dddb6e7c8ab78.jpg

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Член Совета при президенте России по правам человека, юрист Шота Горгадзе объявил в своем Telegram, что стал представителем интересов потерпевших в деле о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, обратившись к защитникам обвиняемого с предупреждением.Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, 1 ноября он скончался. Самого Мелконяна арестовали до 24 декабря."Убийце было наплевать, что Роман один содержит и воспитывает двенадцатилетнюю дочь, оставшуюся после смерти отца сиротой", - написал Горгадзе.Он обратился к тем, кто, по его мнению, может попытаться вступиться за обвиняемого."Даже не пробуйте "отмазать" убийцу! Пока я в этом деле (а я буду в этом деле до конца!), никому не дам из ходоков облегчить судьбу Арсена ни на йоту!" - заявил юрист, заверив, что не поддастся ни угрозам, ни уговорам, в том числе со стороны диаспоры.По словам Горгадзе, он сделает все, чтобы это дело было на особом контроле у председателя СК Александра Бастрыкина, а обвиняемый понес максимально суровое наказание.Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведения оперативного и качественного расследования.

https://ria.ru/20201103/ssora-1582756841.html

https://ria.ru/20201101/chat-1582560028.html

волгоград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шота горгадзе, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, происшествия