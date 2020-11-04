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Уволенный в Махачкале главврач продолжает работать, заявил его помощник
Уволенный в Махачкале главврач продолжает работать, заявил его помощник
Главврач городской клинической больницы №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев восстановлен в должности менее чем через сутки, заявил РИА Новости его помощник Исрафил... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:46
2020-11-04T14:46
россия
республика дагестан
махачкала
общество
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МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Главврач городской клинической больницы №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев восстановлен в должности менее чем через сутки, заявил РИА Новости его помощник Исрафил Исрафилов.Накануне минздрав Дагестана сообщил об отстранении Малаева от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства. У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой больницы. Пресс-служба минздрава добавила, что внутренняя проверка выявила случаи направления на долечивание в частную клинику, аффилированную с Малаевым.РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации со стороны регионального минздрава. Опубликованных ранее сообщений об отстранении главврача в настоящее время нет на сайте ведомства.Малаев был награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет.
https://ria.ru/20201021/tualet-1580898897.html
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россия, республика дагестан, махачкала, общество

Уволенный в Махачкале главврач продолжает работать, заявил его помощник

14:46 04.11.2020
 
© ГБУ РД "ГКБ№1"Хаджимурад Малаев
Хаджимурад Малаев - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© ГБУ РД "ГКБ№1"
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Главврач городской клинической больницы №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев восстановлен в должности менее чем через сутки, заявил РИА Новости его помощник Исрафил Исрафилов.
Накануне минздрав Дагестана сообщил об отстранении Малаева от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства. У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой больницы. Пресс-служба минздрава добавила, что внутренняя проверка выявила случаи направления на долечивание в частную клинику, аффилированную с Малаевым.
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"Коллектив городской клинической больницы Махачкалы выражает благодарности за восстановление справедливости. Хаджимурад Малаев продолжает работу по восстановлению здоровья жителей Дагестана", - заявил Исрафилов.

РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации со стороны регионального минздрава. Опубликованных ранее сообщений об отстранении главврача в настоящее время нет на сайте ведомства.
Малаев был награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет.
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