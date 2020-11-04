https://ria.ru/20201104/glavvrach-1583024387.html

Уволенный в Махачкале главврач продолжает работать, заявил его помощник

Уволенный в Махачкале главврач продолжает работать, заявил его помощник

Главврач городской клинической больницы №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев восстановлен в должности менее чем через сутки, заявил РИА Новости его помощник Исрафил... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:46

2020-11-04T14:46

2020-11-04T14:46

россия

республика дагестан

махачкала

общество

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МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Главврач городской клинической больницы №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев восстановлен в должности менее чем через сутки, заявил РИА Новости его помощник Исрафил Исрафилов.Накануне минздрав Дагестана сообщил об отстранении Малаева от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства. У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой больницы. Пресс-служба минздрава добавила, что внутренняя проверка выявила случаи направления на долечивание в частную клинику, аффилированную с Малаевым.РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации со стороны регионального минздрава. Опубликованных ранее сообщений об отстранении главврача в настоящее время нет на сайте ведомства.Малаев был награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет.

https://ria.ru/20201021/tualet-1580898897.html

https://ria.ru/20201007/kommunarka-1578648732.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, махачкала, общество