Уволенный в Махачкале главврач продолжает работать, заявил его помощник
© ГБУ РД "ГКБ№1"Хаджимурад Малаев
© ГБУ РД "ГКБ№1"
МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Главврач городской клинической больницы №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев восстановлен в должности менее чем через сутки, заявил РИА Новости его помощник Исрафил Исрафилов.
Накануне минздрав Дагестана сообщил об отстранении Малаева от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства. У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой больницы. Пресс-служба минздрава добавила, что внутренняя проверка выявила случаи направления на долечивание в частную клинику, аффилированную с Малаевым.
"Коллектив городской клинической больницы Махачкалы выражает благодарности за восстановление справедливости. Хаджимурад Малаев продолжает работу по восстановлению здоровья жителей Дагестана", - заявил Исрафилов.
РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации со стороны регионального минздрава. Опубликованных ранее сообщений об отстранении главврача в настоящее время нет на сайте ведомства.
Малаев был награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет.