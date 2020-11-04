Баку обвинил Ереван в обстреле прифронтовых сел фосфорными снарядами
БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Азербайджанские саперы обнаружили в прифронтовых селах несколько артиллерийских снарядов с белым фосфором, запущенных армянскими ВС, которые также используют запрещенные кассетные боеприпасы, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.
"С 27 сентября после начала операции по контрнаступлению... до 3 ноября было проведено 945 оперативных выездов только в населенные пункты, города и села, где живет мирное население. Были найдены более 317 единиц неразорвавшихся боеприпасов, более 750 единиц разорвавшихся единиц, 1627 противопехотных мин, более 200 противотанковых найдено и обезврежено", - сообщил Ахмедов. Данные боеприпасы обнаружены на территории населенных пунктов вне зоны боевых действий и удаленных от линии соприкосновения, уточнил он.
"Также найдены артиллерийские снаряды Д-4 с содержанием белого фосфора, которые были применены против мирного населения Азербайджана... мы нашли снаряд 8 октября в селе Араятлы Физулинского района, вчера нашли два снаряда в Тертерском районе недалеко от села Аскипара в 150 метрах от жилого дома, сегодня также найден 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, упал он во двор жилого дома", - сообщил Ахмедов.
"К сожалению, боеголовка ракеты была повреждена, что делает невозможным ее транспортировку на полигон для уничтожения, поэтому было принято оперативное решение уничтожить данный объект на месте", - пояснил Ахмедов. Он подтвердил, что журналисты были приглашены на место обезвреживания объекта и смогли снять об этом репортажи, стоя на безопасном расстоянии.
"Противник использует кассетные снаряды, использование которых против мирного населения запрещено резолюциями ООН. Это не первый случай – эти же снаряды были найдены в Геранбойском и Агджабединском районе. Сегодня в селе Мешали Геранбойского района опять-таки были найдены обломки, сегодня-завтра журналисты зафиксируют их", - сообщил Ахмедов.
Он сообщил, что с 27 сентября двое сотрудников ANAMA пострадали, выполняя служебные обязанности. "Один сотрудник пострадал, когда город Горадиз Физулинского района подвергся артиллерийскому обстрелу, при разрыве артснаряда он получил три осколочных ранения и был экстренно госпитализирован. После двух операций состояние среднетяжелое, но стабильное, идет на поправку.
Два дня назад в Джебраильском районе сотрудник получил увечья, попав на мину-ловушку армянского производства характерного черного цвета. Проведена ампутация левой ноги ниже колена", - сообщил Ахмедов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.